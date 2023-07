Debinha: quem é a jogadora do Brasil que se destacou no 1º jogo

A camisa 9 teve papel de destaque no jogo de estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina 2023; conheça a trajetória da atacante Debinha

O jogo de estreia do Brasil contra o Panamá na Copa do Mundo Feminina 2023 contou com a participação decisiva da artilheira Debinha, de 31 anos de idade, camisa 9 que foi destaque na vitória da seleção brasileira.

Nascida em Brazópolis, Minas Gerais, Débora Cristiane de Oliveira, ou Debinha, foi indicada em 2022 pela a Fifa como uma das melhores jogadoras do mundo, ficando em 6° lugar no ranking.

A camisa 9 do Brasil também é a terceira maior artilheira da seleção brasileira feminina de futebol. Muitos a consideram como a sucessora de Marta.

Copa do Mundo Feminina: trajetória de Debinha no futebol

Debinha começou sua trajetória no futebol ainda pequena. Entre cinco e seis anos de idade, a atleta já demonstrava aptidão pelo o esporte, o que também foi influenciada pelo pai e pelos tios.

Ela começou sua carreira contratada pelo Lorena com 15 anos de idade. Após isso, passou por vários clubes e atualmente joga no Kansas City Current, com um contrato de dois anos.

A atleta já acumula várias conquistas, como o 4º lugar nas Olimpíadas de 2016 realizadas em Tóquio e 57 gols pela a seleção brasileira.

Veja os horários, onde assistir e os locais dos próximos jogos do brasil na fase de grupos.

Brasil x França - segunda rodada, 29 de julho - sábado

Horário: 07h (horário de Brasília)

Local: Sydney Football Stadium, em Sydney, Austrália

Onde assistir: Globo, SporTV, Cazé TV (Youtube e Twitch), Globoplay, site Globo Esporte e plataforma de streaming Fifa+



Horário: 07h (horário de Brasília)

Local: Melbourne Rectangular, em Melbourne, Austrália

Onde assistir: Globo, SporTV, Cazé TV (Youtube e Twitch), Globoplay, site Globo Esporte e plataforma de streaming Fifa+



