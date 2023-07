Copa Feminina 2023: Marta não é titular do Brasil; saiba porque craque está no banco

A seleção brasileira estreia na Copa do Mundo Feminina 2023 contra o time do Panamá nesta segunda-feira, 24 de julho. Na escalação está Marta, a craque que foi eleita a melhor do mundo por seis vezes. Apesar dos resultados impressionantes, a camisa 10 da Seleção estreia no banco. Afinal, porque Marta não é titular na Copa?

Desde 2003, quando jogou sua primeira Copa do Mundo nos Estados Unidos, Marta é protagonista da seleção brasileira. Ao longo de 20 anos, conquistou um vice-campeonato, se tornou a maior artilheira da competição e, caso faça um gol na atual edição, se tornará a primeira mulher a golear em seis Mundiais.

Entretanto, no Mundial disputado na Austrália e na Nova Zelândia, Marta estreia com um novo status: pela primeira vez, ela começa uma Copa no banco.

A camisa 10 vem de uma série de lesões que a tiraram de inúmeros jogos pelo time brasileiro e, aos 37 anos, vem fazendo trabalhados de recuperação física separada das demais atletas. Assim, a jogadora fica como opção no banco de reservas de Pia Sundhage.

Para ter o melhor da jogadora é necessário dosar a energia — e até mudá-la de posição como estuda Pia. Para a estreia, trata-se mais de uma precaução para que possa ser utilizada contra a França, a principal partida do Brasil no Grupo F.

Copa Feminina: Marta não é titular e contribui fora das quatro linhas

Na Copa que marca sua despedida da competição, a atleta vem contribuindo, principalmente, com sua vasta experiência, mais do que propriamente dentro das quatro linhas. A treinadora sueca, Pia Sundhage, destacou a importância da alagoana para o grupo, especialmente, para as mais novas, que estão começando sua jornada pela canarinho:

“Marta é uma jogadora especial em um time especial, e eu acho que a palavra-chave é 'juntas', e como todos vocês sabem, se a gente tem muita energia na sala, é contagiosa, e é isso que está acontecendo com o time agora. Temos alguns jogadores jovens, e alguns jogadores, como Marta, que têm experiência, e essa mistura, provavelmente, vai nos ajudar a ganhar o próximo campeonato”, pontuou.

A camisa 10 comenta a situação com naturalidade. “Jamais vou me sentir menos do que qualquer atleta por não estar em dentro de campo. Eu, fora de campo, vou estar ajudando da mesma maneira”, diz Marta.

“Eu quero estar participando desse momento, porque é um momento único. É muito especial e eu tenho certeza de que o povo brasileiro vai ficar muito orgulhoso da gente”, completa.