Copa do Mundo deste ano marca despedida de Marta da competição

Melhor do mundo por seis oportunidade, a camisa 10 busca sua primeira conquista mundial com a seleção brasileira

O Brasil começa nesta segunda-feira, 24, diante do Panamá, às 8 horas (Brasília), a disputa da Copa do Mundo Feminina, que este ano está sendo sediada na Austrália e Nova Zelândia. Para a seleção, além de buscar o primeiro título do torneio, outro fator também é especial: o último mundial de Marta..

Maior artilheira da competição com 17 gols - somando feminino e masculino -, a Rainha do futebol fará sua última aparição no torneio e busca se despedir com sua primeira conquista. A aposentadoria de Formiga e a não ida de Cristiane, transformam a camisa 10 na única referência de uma histórica geração do esporte brasileiro.

No time da técnica Pia Sundhage, a atleta vem contribuindo, principalmente, com sua vasta experiência, mais do que propriamente dentro das quatro linhas. A treinadora sueca, por sinal, destacou a importância da alagoana para o grupo, especialmente, para as mais novas, que estão começando sua jornada pela canarinho: “Marta é uma jogadora especial em um time especial, e eu acho que a palavra-chave é 'juntas', e como todos vocês sabem, se a gente tem muita energia na sala, é contagiosa, e é isso que está acontecendo com o time agora. Temos alguns jogadores jovens, e alguns jogadores, como Marta, que têm experiência, e essa mistura, provavelmente, vai nos ajudar a ganhar o próximo campeonato”, pontuou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Mais Seleção brasileira estreia na Copa do Mundo Feminina almejando primeiro título

Dia 4 da Copa do Mundo Feminina: o que aconteceu enquanto você dormia

Seleção brasileira ajusta últimos detalhes antes de estreia na Copa do Mundo Feminina

Em entrevista à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Marta falou sobre o atual elenco do Brasil. Na oportunidade, ela destacou a união como principal característica: “É a equipe mais diferente que eu já participei, em todos os sentidos. Já tivemos times muito talentosos, como 2003 e 2007. Mas nunca teve um que é tão forte junto. Tem talento, mas também tem sensibilidade de entender que nada vai acontecer se você não pensar no coletivo. Hoje nós vemos uma equipe jovem, com atletas que fazem várias funções e o mais importante: sem vaidade”, enfatizou.

Ao todo, com a camisa da seleção brasileira, Marta balançou as redes 119 vezes em 183 gols. Esses números, somada às suas passagens por diversos clubes, renderam o prêmio de melhor do mundo em seis oportunidades para a jogadora de 37 anos