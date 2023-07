Quantas Copas do Mundo Feminina o Brasil tem? Descubra

O Brasil já esteve presente em oito edições da Copa do Mundo Feminina e vai participar pela nona vez; confira quantas copas a seleção brasileira tem

A seleção brasileira feminina foi uma das seleções que mais esteve presente na Copa do Mundo, participando ao todo de oito edições do evento. Neste ano, será sua nona vez jogando. O país ainda busca conquistar o seu primeiro título mundial.

A seleção brasileira é considerada, segundo a Fifa, a oitavo melhor do mundo. Além disso, o time tem nomes de peso, como da jogadora Marta, que já ganhou o título de melhor do mundo seis vezes.

Top 10 da Fifa: a pontuação do Brasil e das outras seleções femininas

Estados Unidos: 2.090 Alemanha: 2.061 Suécia: 2.049 Inglaterra: 2.040 França: 2.026 Espanha: 2002 Canadá: 1996 Brasil: 1.995 Holanda: 1.980 Austrália: 1.919

Copa do Mundo Feminina: Brasil quase campeão em 2007

O Brasil entrou no pódio pela primeira vez em 1999, conquistando o terceiro lugar, mas foi só em 2007 que a seleção brasileira feminina quase venceu a competição. O time verde e amarelo terminou como vice-campeão, perdendo para Alemanha de 2 a 0.

O torneio voltado para os grupos femininos começou em 1991, e como a masculina, acontece de quatro em quatro anos.

Copa do Mundo feminina 2023: quando começa e onde vai ser

A Copa do Mundo feminina de 2023 começa dia 20 de julho com disputa entre a Nova Zelândia e a Noruega no Grupo A, às 4 horas (horário de Brasília). Em seguida, Austrália e Irlanda representam o Grupo B, às 7 horas.

O Mundial se estenderá até o dia 20 de agosto, com a partida que decidirá a equipe vencedora. A estreia do Brasil na Copa Feminina acontecerá na segunda-feira, 24 de julho, às 8 horas (horário de Brasília). A seleção brasileira, parte do Grupo F, disputará contra o Panamá.

Pela primeira vez na história, o Mundial feminino é sediado em dois países ao mesmo tempo. Os escolhidos foram a Nova Zelândia e a Austrália, que distribuirão as disputas entre as suas arenas.



