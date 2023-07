Ary Borges: conheça a jogadora destaque na estreia da Seleção Brasileira

Nascida em São Luís, no Maranhão, Ariadina Alves Borges, conhecida como Ary Borges, faz história ao marcar 3 gols na estreia da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, na Copa do Mundo 2023. Aos 23 anos, ela já se mostra como peça fundamental do time, demonstrando talento e habilidade em campo.

Paixão pelo futebol e apoio familiar

Ary é apaixonada pelo futebol e, desde cedo, contou com o apoio incondicional da família para ingressar nesse esporte predominantemente masculino. Jogando com primos homens e com a influência do tio, que também era um entusiasta do futebol, ela desenvolveu amor pelo esporte e, com muito esforço e dedicação, alcançou o patamar de representar a Seleção Brasileira em uma competição mundial.

Antes disso, aos 10 anos, ela se mudou para São Paulo, onde conheceu seus pais pela primeira vez, já que havia sido criada pela avó na infância. Em busca de uma vida melhor, Ary foi incentivada pelo pai a seguir a carreira no futebol. Com determinação, a garota se destacou nos testes no Santos, logo surgindo uma oportunidade de atuar no time feminino do Centro Olímpico, em que iniciou sua trajetória nas categorias de base e, depois, chegou ao profissional.

“Meu pai conta que queria um menino para jogar futebol com ele, então amou [eu] ser uma menina que amava jogar futebol. Meu pai foi uma pessoa muito ativa no processo. Depois que a gente se conheceu, ele me levava para jogar. Acordava cedo para me levar. Descobriu o Centro Olímpico, meu clube formador. Minha família foi um diferencial muito grande”, disse a jogadora em entrevista ao Globo Esporte.

Passagem por diferentes clubes

A carreira de Ary Borges é marcada por passagens de sucesso por diferentes clubes, começando pelo Sport, onde conquistou títulos no Campeonato Pernambucano em 2017 e 2018.

Em 2019, a jogadora transferiu-se para o São Paulo, e rapidamente se destacou ao assumir a função de capitã, conduzindo a equipe à vitória no Brasileirão Série A2. Apesar de sua paixão pelo tricolor paulista, Ary tomou uma difícil decisão em 2020, optando por trocar o clube pelo Palmeiras, atraída por uma proposta mais vantajosa. Essa mudança gerou algumas polêmicas, mas se revelou muito positiva para sua carreira, pois ela brilhou no Alviverde, conquistando o Campeonato Paulista em 2021 e tornando-se peça fundamental na histórica conquista da Copa Libertadores em 2022.

Em busca de novos desafios e oportunidades, em 2023, Ary Borges deu um passo importante em sua carreira ao aceitar a oferta do Racing Louisville, nos Estados Unidos. Essa transferência marcou sua estreia em um clube estrangeiro, representando uma nova fase emocionante em sua carreira.