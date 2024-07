Transfer ban é retirado e Ceará fica livre para contratar nesta janela

Conforme apuração do Esportes O Povo, o Vovô quitou o débito referente à dívida ainda na última segunda-feira, 8, e já esperava que a punição fosse retirada nesses próximos dias

O transfer ban aplicado ao Ceará devido à dívida pela compra de Saulo Mineiro na negociação com o Yokohama FC, do Japão foi retirado nesta quarta-feira, 10, após o pagamento da parcela de 200 mil dólares, aproximadamente R$ 1,12 milhão na cotação atual.

Conforme apuração do Esportes O Povo, o Vovô quitou o débito referente à dívida ainda na última segunda-feira, 8, e já esperava que o bloqueio fosse retirado nesses próximos dias.

Protocolada no dia 26 de junho, a punição teria validade de três janelas, ou seja, um ano e meio. Contudo, com o pagamento da dívida, o transfer ban foi derrubado e o Alvinegro de Porangabuçu fica livre para acertar com novos reforços para o restante da Série B já nesta janela de transferências.