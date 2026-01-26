Árbitro explica revisão em campo de lance de impedimento em Ferroviário x Ceará

Árbitro Luciano Miranda em entrevista coletiva após o jogo Ferroviário x Ceará, no PV, pelo Campeonato Cearense 2026 / Crédito: Lucas Emanuel / FCF

Na goleada do Ceará por 5 a 1 sobre o Ferroviário, nesse domingo, 25, no PV, pela primeira rodada da segunda fase do Campeonato Cearense, a atuação da arbitragem no quinto gol chamou a atenção: Luciano Miranda, árbitro de campo, havia apontado impedimento de Fernandinho e foi chamado à ARA (Área de Revisão do Árbitro) para revisar o lance no monitor, mudou a decisão e validou o tento.

Em entrevista coletiva após o Clássico da Paz, Luciano explicou que a medida, que não ocorre em jogos com presença de VAR, aconteceu porque a ferramenta utilizada na segunda fase do Estadual é o VAR System, que não conta com a tecnologia para traçar as linhas em lances de impedimento. Por isso, Magno Cordeiro, árbitro de vídeo, chamou o juiz de campo para checar se havia irregularidade do atacante do Vovô.