Árbitro explica revisão em campo de lance de impedimento em Ferroviário x Ceará

Árbitro explica revisão em campo de lance de impedimento em Ferroviário x CearáVAR System, utilizado na segunda fase do Campeonato Cearense, não conta com a tecnologia de linhas traçadas, o que fez o gol de Fernandinho ser revisado por Luciano Miranda
Na goleada do Ceará por 5 a 1 sobre o Ferroviário, nesse domingo, 25, no PV, pela primeira rodada da segunda fase do Campeonato Cearense, a atuação da arbitragem no quinto gol chamou a atenção: Luciano Miranda, árbitro de campo, havia apontado impedimento de Fernandinho e foi chamado à ARA (Área de Revisão do Árbitro) para revisar o lance no monitor, mudou a decisão e validou o tento.
Em entrevista coletiva após o Clássico da Paz, Luciano explicou que a medida, que não ocorre em jogos com presença de VAR, aconteceu porque a ferramenta utilizada na segunda fase do Estadual é o VAR System, que não conta com a tecnologia para traçar as linhas em lances de impedimento. Por isso, Magno Cordeiro, árbitro de vídeo, chamou o juiz de campo para checar se havia irregularidade do atacante do Vovô.
“Essa tecnologia que nós utilizamos hoje (domingo, 25) no jogo não tem as linhas, e a tecnologia CBF tem para lances factuais, que são decisões propriamente do VAR, de impedimento, traçando aquelas linhas, que nos garante a necessidade de não ir à ARA, que foi o que nós utilizamos hoje”, relatou Luciano Miranda.
Em campo, o árbitro havia apontado impedimento de Fernandinho ao receber o lançamento de Juan Alano, para depois encobrir o goleiro Sivaldo e marcar o quinto gol. Luciano foi acionado pelo VAR instantes depois e foi ao monitor para ver o lance, sem linhas traçadas, explicando que teve acesso à mesma imagem exibida para os torcedores na transmissão.
“Por questão protocolar, mais especificamente no gol que aconteceu do atleta número 11 do Ceará (Fernandinho), como nessa tecnologia nós não temos as linhas traçadas, que é onde o VAR opera para ver se estava habilitado ou não, o protocolo recomenda que nós sejamos chamados até a ARA, que foi o que aconteceu, e a mesma imagem que o torcedor viu em casa foi a que eu tive, para confirmar uma mudança da decisão de campo, que seria de impedimento. Com a imagem, a gente consegue ver que tinha um atleta dando condição”, explicou.
“Por questão protocolar, eu fui chamado na ARA para poder mudar a decisão e confirmar o gol. Se é a ferramenta da Série A ou Série B (do Campeonato Brasileiro), é lance factual, apenas nas imagens o VAR confirma o gol, porque traça as linhas na ferramenta e passa informação, eu não necessito ir à ARA”, completou Luciano Miranda.
O VAR System foi adotado pela Federação Cearense de Futebol (FCF) para a segunda fase do Estadual. Nas semifinais e finais, os jogos da competição terão o VAR completo.