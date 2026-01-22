Cearense terá VAR System na 2ª fase; VAR completo só na semifinal

Uma das limitações do VAR System é a ausência da ferramenta para o traçado das linhas de impedimento em tempo real

Na prática, o VAR System conta com oito câmeras, seis monitores, grava todas as jogadas e garante comunicação contínua entre os árbitros em campo e os profissionais da central de operações — funções idênticas às do VAR tradicional. Por outro lado, o equipamento não possui a ferramenta para o traçado das linhas de impedimento em tempo real.

A segunda fase do Campeonato Cearense, que definirá os quatro clubes classificados para a semifinal, contará com a utilização do VAR System, tecnologia semelhante ao VAR tradicional, mas com algumas diferenças, sobretudo na análise de lances de impedimento. O custo do equipamento será arcado pela FCF.

Ou seja, as análises de impedimento são realizadas de maneira visual, exceto nos lances considerados milimétricos, nos quais prevalece a decisão tomada em campo. Vale ressaltar que o VAR System foi testado pela Federação Cearense de Futebol no ano passado, na final da Taça Fares Lopes, entre Maracanã e Tirol.

O uso do sistema completo do VAR estará disponível a partir da semifinal do Manjadinho, seguindo o que vem ocorrendo nas edições mais recentes da competição. Até então, quatro clubes estão garantidos na próxima fase do Estadual: Ceará, Floresta e Iguatu, do Grupo B, e o Fortaleza, do Grupo A.

Como funciona a segunda fase do Manjadinho?

Na segunda fase do Cearense, as seis equipes de melhor campanha se dividem em duas novas chaves, agora com duelos cruzados — os clubes classificados do Grupo A enfrentam os classificados do Grupo B, em jogo único. Os dois melhores de cada grupo avançam para a semifinal, etapa em que os confrontos voltam a ser entre os times da mesma chave. Assim, não há possibilidade de um Clássico-Rei para decidir vaga na final.