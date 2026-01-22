Com Ceará e Fortaleza na liderança, 1ª fase do Cearense chega ao fim; veja os cenários

Rodrigo, do Fortaleza, e Vina, do Ceará, em jogos do Campeonato Cearense 2026 / Crédito: Leonardo Moreira / Fortaleza EC e FCO FONTENELE/O POVO

A primeira fase do Campeonato Cearense chegou ao fim nesta quinta-feira, 22, e definiu todos os times classificados e as equipes que terão que disputar o quadrangular contra o rebaixamento à segunda divisão. Ceará e Fortaleza confirmaram o favoritismo e avançaram como líderes dos seus grupos. A situação da chave do Alvinegro de Porangabuçu foi a primeira a ser definida, já que a última rodada aconteceu na quarta-feira passada, 21. O Vovô não teve qualquer dificuldade e emplacou uma campanha quase perfeita: venceu Floresta, Maranguape e Tirol, e empatou com o Iguatu, totalizando dez pontos conquistados.

As outras duas vagas dentro do G-3 ficaram com o Floresta (2º) e o Iguatu (3º), com sete e seis pontos, respectivamente. Já o Maranguape (4º), que conquistou o acesso à elite estadual no ano anterior, e o Tirol (5º), em sua segunda temporada disputando a primeira divisão do Manjadinho, ficaram nas últimas posições e terão que disputar o quadrangular da permanência.