Com Ceará e Fortaleza na liderança, 1ª fase do Cearense chega ao fim; veja os cenários

A primeira fase do Campeonato Cearense chegou ao fim nesta quinta-feira, 22, e definiu todos os times classificados e as equipes que terão que disputar o quadrangular contra o rebaixamento à segunda divisão. Ceará e Fortaleza confirmaram o favoritismo e avançaram como líderes dos seus grupos.
A situação da chave do Alvinegro de Porangabuçu foi a primeira a ser definida, já que a última rodada aconteceu na quarta-feira passada, 21. O Vovô não teve qualquer dificuldade e emplacou uma campanha quase perfeita: venceu Floresta, Maranguape e Tirol, e empatou com o Iguatu, totalizando dez pontos conquistados.
As outras duas vagas dentro do G-3 ficaram com o Floresta (2º) e o Iguatu (3º), com sete e seis pontos, respectivamente. Já o Maranguape (4º), que conquistou o acesso à elite estadual no ano anterior, e o Tirol (5º), em sua segunda temporada disputando a primeira divisão do Manjadinho, ficaram nas últimas posições e terão que disputar o quadrangular da permanência.
No Grupo A, o Fortaleza também não encontrou problemas. Mesmo passando por uma profunda reformulação no elenco, com diversas saídas de jogadores remanescentes do elenco de 2025, a equipe comandada pelo técnico Thiago Carpini teve campanha sólida, com três vitórias, diante do Quixadá, Horizonte e Maracanã, e um empate no Clássico das Cores contra o Ferroviário.
Na composição do G-3, além do Leão do Pici, o Ferroviário (2º) e o Horizonte (3º) conseguiram avançar para a segunda fase. A rodada final, que ocorreu nesta quinta-feira, 22, foi repleta de emoção, já que três times ainda tinham a possibilidade de classificação. Pior para o Quixadá (4º) e o Maracanã (5º), que terão de disputar a permanência na primeira divisão no quadrangular.
Como funciona a próxima fase do Manjadinho 2026?
Na segunda fase do Cearense, as seis equipes de melhor campanha se dividem em duas novas chaves, agora com duelos cruzados — os clubes classificados do Grupo A enfrentam os classificados do Grupo B, em jogo único. Os dois melhores de cada grupo avançam para a semifinal, etapa em que os confrontos voltam a ser entre os times da mesma chave. Assim, não há possibilidade de um Clássico-Rei para decidir vaga na final.
Já no quadrangular da permanência, os times formam um único grupo e fazem duelos entre si, com somente um turno de disputa. Os dois piores serão rebaixados para a segunda divisão estadual, enquanto os outros dois garantem a permanência na elite para a edição do próximo ano.