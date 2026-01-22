Ferroviário vence Quixadá de virada e avança para segunda fase do Cearense

Lucas Black é um dos destaques do Ferroviário no Campeonato Cearense / Crédito: IAGO FERREIRA / Ferroviário AC

Os destinos de Ferroviário e Quixadá foram traçados para as próximas fases do Campeonato Cearense. Com uma vitória por 2 a 1 de virada no estádio Abilhão, em Quixadá, o Ferroviário avançou para a segunda fase do Estadual, onde se junta com Fortaleza, Ceará, Horizonte, Floresta e Iguatu. O Canarinho do Sertão, com o revés, vai para a disputa da Quadrangular da Permanência. O avanço do Tubarão da Barra para buscar o título — e não para fugir do rebaixamento — vem acompanho da classificação para a Série D e só foi possível graças aos gols marcados por Jefinho e Mena, com um tento em cada tempo de jogo. No começo do embate, Gleryston marcou para o time da casa, mas o marcado não foi para garantir a equipe do interior fora da luta contra o descenso da competição.

Quixadá x Ferroviário: como foi o jogo Em casa, o Quixadá pôde contar com o apoio do seu torcedor e, pelo andamento inicial da partida, ficou claro que as arquibancadas se fizeram como 12° jogador. Criando mais pressão que o grupo coral, logo o Quixadá conseguiu se ajustar a ponto de conseguir balançar as redes — mesmo que o tento tenha sido marcado de pênalti, aos 11 minutos, com Gleryston após falta imprudente de Felipe Sales dentro da grande área.

Com a vantagem inicial, o Canarinho do Sertão se animou ainda mais para a partida, mas o Ferroviário não oscilou em fazer grandes defesas. Destino ou não, o time da capital ainda contou com um gol feito perdido por Rodrigo Canindé aos 16 minutos para o Quixadá, o que viria a fazer falta alguns minutos depois. Isso porque, aos 39 minutos, o Ferroviário teve sua primeira grande chegada e chegou a marcar um gol, mas o empate foi anulado por pênalti na jogada. Aos 41 minutos, com a oportunidade da penalidade máxima, o camisa 9 Jefinho não hesitou em marcar, revivendo o Tubarão na luta entre a segunda fase e a quadrangular do rebaixamento. No segundo tempo, o Quixadá até tentou se animar para o embate — e até teve posse de bola para isso —, mas o nervosismo passou a aparecer especialmente nos lances finais e finalizações e contagiou até as arquibancadas, de modo que o time não conseguiu balançar mais as redes. Nesse enredo, quem levou a melhor foi o Ferroviário.

Ousado e sabendo que precisava fazer um gol para se garantir sem qualquer sufoco, o time de Nuno Pereira foi aos poucos ganhando espaço ofensivo e aproveitando cada brecha que tinha. Foi numa dessas brechas, aos 16 minutos, Mena balançou as redes após um chute potente na entrada da grande área. Nos 30 minutos finais, a partida se mostrou mais balanceada. O Quixadá lutou e pressionou, rondando a grande área coral, mas nenhuma pressão criada foi o suficiente para se livrar da quadrangular. O Tubarão, por outro lado, apenas se limitou a controlar o resultado, com algumas chegadas providenciais ao ataque que foram paradas pelo goleiro Josué. Apesar do placar travado, o time fortalezense fez o necessário para alcançar o que almejada como primeira meta do Estadual. Ficha técnica Quixadá

4-3-3: Josué; Lê Santos (Rafa Silva), Léo Ceará, Samuel, Dim; Dudu (Juninho Quixadá), Paulista (Arquias Gabriel), Rodrigo Canindé (Kaun); Lucão (Davi Brito), Conrado e Gleryston. Téc: Juranilson. Ferroviário 4-3-3: Sivaldo; Jeffão, Léo Paraíso, Iago, Pedrinho; Lucas Black, Luan (João Neto), Thalisson; Yair Mena (Paulo Ricardo), Felipe Sales, Jefinho (Camilo). Téc: Nuno Pereira