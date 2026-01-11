Maranguape vence o Tirol e se recupera de derrota na estreia

Maranguape vence o Tirol e se recupera de derrota na estreiaCom o triunfo, o Gavião da Serra chega aos seus primeiros três pontos no Cearense 2026. Mesma pontuação de Iguatu, Floresta e Ceará, no Grupo B
O Maranguape se recuperou da derrota sofrida na primeira rodada do Campeonato Cearense para o Iguatu e venceu o Tirol por 1 a 0, na tarde deste domingo, 11, no estádio Domingão, em Horizonte. O gol solitário do embate foi anotado pelo camisa 10, Luis Guilherme.
Com o resultado conquistado na 2ª rodada do Estadual 2026, o Gavião da Serra empata em pontuação com Iguatu, Floresta e Ceará, todos com três pontos e dividindo a ponta no Grupo B — o Alvinegro tem um jogo a menos.
Os clubes entram em campo já na próxima quarta-feira, 14, em duelos válidos pela terceira rodada do Estadual. O Tirol viaja até Iguatu para enfrentar o time da casa, no Morenão, às 19 horas. Já o Gavião permanece na Região Metropolitana de Fortaleza, para encarar o Ceará, no estádio Presidente Vargas, às 21h30min.
Maranguape x Tirol: como foi o jogo
Em primeiro tempo de poucas emoções, mas com nítido domínio do time da casa, o Maranguape tomava as rédeas do jogo, mas não ameaçava de fato o gol defendido pelo arqueiro Rayr. No entanto, por permanecer no campo de ataque e próximo da grande área adversária. Em boa tabela puxada pelo lateral-direito Rian Kelvin, com participação de Clodô, o camisa 2 maranguapense foi até a linha de fundo e cruzou para trás. A bola encontrou Luis Guilherme, que acertou um belo chute dentro da baliza da Coruja, aos 45 da primeira etapa. Anotando o que seria o único gol do duelo.
No segundo tempo, o Tirol chegou a pressionar, principalmente em jogadas de bola parada. Wilkson, aos 34 da reta final, acertou uma bonita cabeçada na trave após levantamento em cobrança de falta. Apesar da melhora, a pressão do time comandado por Reginaldo França não foi suficiente para furar a defesa do Gavião.