Maranguape vence o Tirol e se recupera de derrota na estreia

Yuri de Melo/Tirol / Crédito: Maranguape vence o Tirol por 1 a 0 e cola na parte de cima do Grupo B.

O Maranguape se recuperou da derrota sofrida na primeira rodada do Campeonato Cearense para o Iguatu e venceu o Tirol por 1 a 0, na tarde deste domingo, 11, no estádio Domingão, em Horizonte. O gol solitário do embate foi anotado pelo camisa 10, Luis Guilherme.

Com o resultado conquistado na 2ª rodada do Estadual 2026, o Gavião da Serra empata em pontuação com Iguatu, Floresta e Ceará, todos com três pontos e dividindo a ponta no Grupo B — o Alvinegro tem um jogo a menos.