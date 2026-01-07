Floresta bate o Tirol por 2 a 0 e larga com vitória no Campeonato Cearense

Lobo da Vila Manoel Sátiro assume a liderança do Grupo B da competição, que ainda tem Ceará, Iguatu, Maranguape e o próprio Tirol

O Floresta estreou com vitória no Campeonato Cearense de 2026. Na noite desta quarta-feira, 7, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), o time alviverde superou o Tirol por 2 a 0 em jogo da primeira rodada do certame estadual. Os gols do duelo foram marcados por Rafinha e João Celeri.

Com o resultado positivo conquistado, o Lobo da Vila Manoel Sátiro assume a liderança do Grupo B da competição, que ainda tem Ceará, Iguatu, Maranguape e o próprio Tirol. O Verdão volta a campo no sábado, 10, ante o Ceará, enquanto a Coruja medirá forças com o Maranguape, no domingo, 11.