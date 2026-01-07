Floresta bate o Tirol por 2 a 0 e larga com vitória no Campeonato Cearense

Floresta bate o Tirol por 2 a 0 e larga com vitória no Campeonato CearenseLobo da Vila Manoel Sátiro assume a liderança do Grupo B da competição, que ainda tem Ceará, Iguatu, Maranguape e o próprio Tirol
O Floresta estreou com vitória no Campeonato Cearense de 2026. Na noite desta quarta-feira, 7, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), o time alviverde superou o Tirol por 2 a 0 em jogo da primeira rodada do certame estadual. Os gols do duelo foram marcados por Rafinha e João Celeri.
Com o resultado positivo conquistado, o Lobo da Vila Manoel Sátiro assume a liderança do Grupo B da competição, que ainda tem Ceará, Iguatu, Maranguape e o próprio Tirol. O Verdão volta a campo no sábado, 10, ante o Ceará, enquanto a Coruja medirá forças com o Maranguape, no domingo, 11.
Tirol 0x2 Floresta: o jogo
Atuando no Estádio Presidente Vargas, a equipe comandada pelo técnico Leston Júnior conseguiu boa vantagem já na etapa inicial. Isso porque, aos 18 minutos, Rafinha abriu o placar. No lance, Bismark tocou para o camisa 11, que finalizou forte na saída do goleiro Rayr. Depois, aos 36, João Celeri ampliou o marcador após cruzamento na área. O segundo tempo, por sua vez, foi pouco movimentado e a partida terminou em 2 a 0 para o Floresta.