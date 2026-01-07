FCF explica pergunta barrada a árbitro em estreia do Campeonato Cearense

Partida entre Maracanã e Ferroviário, válida pela 1ª rodada do Cearense 2026 / Crédito: Iago Ferreira/Ferroviário AC

A Federação Cearense de Futebol (FCF) inovou ao anunciar na última segunda-feira, 5, às vésperas do começo do Campeonato Cearense 2026, que os árbitros passariam a conceder entrevista coletiva após os jogos. No entanto, na partida de estreia, realizada nesta terça-feira, 6, entre Maracanã e Ferroviário, uma pergunta foi barrada para o quarto árbitro do duelo, Joanilson Scarcella. Siga o canal "Esportes O POVO" no WhatsApp Na ocasião, o questionamento feito por um repórter da Rádio Assunção, que perguntou sobre como iriam proceder às entrevistas quando houvesse atuações "confusas" por parte da arbitragem, foi vetado pela assessoria de comunicação da FCF.