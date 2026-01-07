FCF explica pergunta barrada a árbitro em estreia do Campeonato Cearense

FCF explica pergunta barrada a árbitro em estreia do Campeonato CearenseSituação ocorreu após a vitória do Ferroviário por 1 a 0, contra o Maracanã, pelo primeiro jogo do Cearense 2026
A Federação Cearense de Futebol (FCF) inovou ao anunciar na última segunda-feira, 5, às vésperas do começo do Campeonato Cearense 2026, que os árbitros passariam a conceder entrevista coletiva após os jogos. No entanto, na partida de estreia, realizada nesta terça-feira, 6, entre Maracanã e Ferroviário, uma pergunta foi barrada para o quarto árbitro do duelo, Joanilson Scarcella.
Na ocasião, o questionamento feito por um repórter da Rádio Assunção, que perguntou sobre como iriam proceder às entrevistas quando houvesse atuações "confusas" por parte da arbitragem, foi vetado pela assessoria de comunicação da FCF.
Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível notar que, no momento em que a pergunta é direcionada, Scarcella recebe sinal negativo de um dos assessores. Em seguida, o árbitro relata que só poderia responder perguntas relacionadas às decisões da partida.
Após o episódio, a FCF explicou o motivo de a pergunta ter sido barrada. "As perguntas devem ser técnicas relacionadas às decisões da partida. O árbitro não vai responder sobre algo que não foi relacionado à decisão técnica", comunicou a Federação em nota.
Primeira rodada do Campeonato Cearense 2026
Em complemento à partida de estreia entre Maracanã e Ferroviário, vencida por 1 a 0 pelo Tubarão da Barra, dois jogos acontecem em paralelo na noite desta quarta-feira, 7.
Horizonte e Quixadá entram em campo às 19 horas, no Domingão, em busca de estrear no Estadual com o pé direito. Já em Fortaleza, no Estádio Presidente Vargas, também às 19 horas, o Tirol encara o Floresta, em duelo de escretes da Capital.]
