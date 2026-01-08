Iguatu vence Maranguape por 2 a 0 em estreia no Campeonato Cearense

Com o resultado positivo conquistado, Azulão encosta na liderança do Grupo B com 3 pontos, os mesmos que o Floresta

O Iguatu estreou com o pé direito no Campeonato Cearense de 2026, ao vencer, na noite desta quinta-feira, 8, no Estádio Morenão, em Iguatu (CE), o Maranguape por 2 a 0 em jogo da primeira rodada do certame estadual. Os gols do duelo foram marcados por Victor Salvador e Tiaguinho.

