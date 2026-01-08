Iguatu vence Maranguape por 2 a 0 em estreia no Campeonato Cearense

Iguatu vence Maranguape por 2 a 0 em estreia no Campeonato CearenseCom o resultado positivo conquistado, Azulão encosta na liderança do Grupo B com 3 pontos, os mesmos que o Floresta
O Iguatu estreou com o pé direito no Campeonato Cearense de 2026, ao vencer, na noite desta quinta-feira, 8, no Estádio Morenão, em Iguatu (CE), o Maranguape por 2 a 0 em jogo da primeira rodada do certame estadual. Os gols do duelo foram marcados por Victor Salvador e Tiaguinho.
Com o resultado positivo conquistado, Azulão encosta na liderança do Grupo B com 3 pontos, os mesmos que o Floresta. O time da capital é, no entanto, o líder do chaveamento seguindo os critérios de desempate.
O time do Centro-Sul agora voltará a campo apenas na terceira rodada, quando, novamente no Morenão, ele recebe dessa vez o Tirol. Os times irão se enfrentar somente na próxima quarta-feira, 14, às 19 horas. Antes disso, o Maranguape entra em campo pela segunda rodada contra o Tirol no Moraisão, no próximo domingo, 11, às 16 horas.