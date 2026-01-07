No Domingão, Horizonte e Quixadá empatam sem gols pelo Cearense 2026

Com a igualdade, o Galo do Tabuleiro fica na segunda colocação do Grupo A, seguido pelo próprio Quixadá, que agora é terceiro

Horizonte e Quixadá empataram sem gols na noite desta quarta-feira, 7, pelo Campeonato Cearense de 2026. A partida, disputada no Estádio Domingão, em Horizonte (CE), marcou a estreia de ambos os times na competição estadual.

Com a igualdade em casa, o Galo do Tabuleiro fica na segunda colocação do Grupo A, seguido pelo próprio Quixadá, que agora é terceiro. A chave ainda conta com o líder Ferroviário, o lanterna Maracanã e o Fortaleza, que ainda não estreou.