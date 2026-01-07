Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

No Domingão, Horizonte e Quixadá empatam sem gols pelo Cearense 2026

Com a igualdade, o Galo do Tabuleiro fica na segunda colocação do Grupo A, seguido pelo próprio Quixadá, que agora é terceiro
Horizonte e Quixadá empataram sem gols na noite desta quarta-feira, 7, pelo Campeonato Cearense de 2026. A partida, disputada no Estádio Domingão, em Horizonte (CE), marcou a estreia de ambos os times na competição estadual. 

Com a igualdade em casa, o Galo do Tabuleiro fica na segunda colocação do Grupo A, seguido pelo próprio Quixadá, que agora é terceiro. A chave ainda conta com o líder Ferroviário, o lanterna Maracanã e o Fortaleza, que ainda não estreou. 

Horizonte 0x0 Quixadá: o jogo

Ainda em ritmo de pré-temporada, Horizonte e Quixadá protagonizaram um primeiro tempo sonolento na Região Metropolitana de Fortaleza, com poucas chances para ambos os lados. Na etapa final, o time da casa adotou postura mais agressiva, mas perdeu chances claras e o jogo acabou empatado sem gols. 

