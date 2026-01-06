Com golaço de bicicleta, Ferroviário vence Maracanã na estreia do Cearense 2026

Partida entre Maracanã e Ferroviário, válida pela 1ª rodada do Cearense 2026 / Crédito: Iago Ferreira/Ferroviário AC

O Ferroviário largou bem no Campeonato Cearense de 2026. Na noite desta terça-feira, 6, no Estádio Almir Dutra, em Maracanaú (CE), o Tubarão da Barra venceu o Maracanã por 1 a 0 em jogo da primeira rodada do certame estadual. O triunfo coral contou com um golaço de bicicleta marcado por Kiuan, já no segundo tempo.

Com o resultado positivo, o time comandado pelo português Nuno Pereira agora lidera o Grupo A do Manjadinho, que tem Fortaleza, Maracanã, Horizonte e Quixadá. O Ferrão volta a campo no domingo, 11, diante do Fortaleza, às 18 horas, no Estádio Presidente Vargas.

Maracanã 0x1 Ferroviário: o jogo A partida começou em ritmo acelerado no primeiro tempo. Atuando em casa, o Maracanã buscou impor seu jogo principalmente pelo lado esquerdo do ataque, mas quem iniciou melhor foi o Ferroviário. Logo aos 7 minutos, Carlinhos quase abriu o placar ao acertar o travessão após uma tentativa de cruzamento que acabou levando perigo direto ao gol. Na sequência, Thalisson puxou a bola para a direita e finalizou com força, exigindo boa defesa do goleiro Douglas Dias. Após os dez primeiros minutos, o Bicolor Metropolitano passou a equilibrar as ações e assumiu maior controle da posse de bola, trabalhando melhor as jogadas ofensivas. Aos 20, Robert recebeu pela esquerda, ajeitou para o chute e finalizou, mas a bola saiu por cima das traves, sem levar maior perigo. Apesar das investidas do Azulão, o Tubarão da Barra manteve boa organização defensiva e passou a explorar os contra-ataques. Aos 28 minutos, Jefinho acionou Felipe Sales, que tabelou com Thalisson e, na sequência, finalizou, porém sem direção ao gol. A chegada animou o Ferrão, que voltou a levar perigo pouco depois em cobrança de falta de Thalisson, novamente por cima da meta. Em outra bola parada a favor do Tubarão, Carlinhos arriscou o chute e Douglas Dias apareceu bem para fazer a defesa. Já nos minutos finais, o Maracanã esteve muito próximo de abrir o placar. Aos 41, após falha defensiva do time coral, o goleiro Sivaldo se atrapalhou na dividida com Bruno Mirada, e a bola sobrou para Luís Soares, que não conseguiu pegar em cheio e desperdiçou a oportunidade. Pouco depois, Esquerdinha ainda finalizou forte, obrigando Sivaldo a realizar boa defesa e garantindo o empate sem gols ao fim do primeiro tempo.

Na volta para a etapa final, o time coral mostrou bom ímpeto ofensivo e obrigou a equipe da casa a se fechar na defesa. Dono das ações, o Tubarão criou boa chance após cruzamento de Pedrinho para a área, mas a defesa bicolor cortou antes da bola chegar em Carlinhos. Desconfortável com o cenário do confronto, o Azulão aproveitou a bola parada para chegar ao ataque. Após cobrança de Robert, a bola sobrou para Geilson chutar. A bola, no entanto, desviou em Lucas Black e foi para escanteio. Na sequência, Júnior Goiaba levantou na área e Soares quase finalizou em direção ao gol. Aos 25, o Maracanã voltou a ofertar perigo. Após grande jogada pela esquerda, Júnior Goiaba deixou Lincoln em ótima posição para finalizar, mas o volante mandou para fora. A pressão da equipe da casa, no entanto, não surtiu efeito.

Isso porque, depois de suportar o ímpeto do adversário, o Ferroviário foi eficiente e balançou as redes com Kiuan. Em jogada pela direita, Jefinho cruzou na área e viu o camisa 17 realizar uma bicicleta para marcar um belo gol em Maracanaú. Em vantagem, o Tubarão pouco se arriscou na reta final do duelo, enquanto o Maracanã sentiu o gol sofrido e também não chegou ao setor ofensivo. Com isso, a partida se encerrou com triunfo coral. Maracanã 0x1 Ferroviário - Ficha técnica Maracanã

4-3-3: Douglas Dias; Vinicius Oliveira (Marlon), Guilherme, Geilson e Edvane (Ronaldo Shider); Lincoln, Thalison e Esquerdinha (Valdo Paraíba); Robert (João Gabriel), Júnior Goiaba (Vitinho) e Luís Soares. Técnico: Júnior Cearense Ferroviário 4-3-3: Sivaldo; Ramires, Léo Paraíso, Bruno Miranda e Pedrinho; Lucas Black, Luan (João Neto) e Thalisson; Carlinhos (Kiuan), Jefinho (Paulo Ricardo) e Felipe Sales. Técnico: Nuno Pereira