Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com golaço de bicicleta, Ferroviário vence Maracanã na estreia do Cearense 2026

Com golaço de bicicleta, Ferroviário vence Maracanã na estreia do Cearense 2026

Com o resultado positivo, o time comandado pelo português Nuno Pereira agora lidera o Grupo A do Manjadinho, que tem Fortaleza, Maracanã, Horizonte e Quixadá
Autor João Pedro Oliveira
Autor
João Pedro Oliveira Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Ferroviário largou bem no Campeonato Cearense de 2026. Na noite desta terça-feira, 6, no Estádio Almir Dutra, em Maracanaú (CE), o Tubarão da Barra venceu o Maracanã por 1 a 0 em jogo da primeira rodada do certame estadual. O triunfo coral contou com um golaço de bicicleta marcado por Kiuan, já no segundo tempo.

Com o resultado positivo, o time comandado pelo português Nuno Pereira agora lidera o Grupo A do Manjadinho, que tem Fortaleza, Maracanã, Horizonte e Quixadá. O Ferrão volta a campo no domingo, 11, diante do Fortaleza, às 18 horas, no Estádio Presidente Vargas. 

Maracanã 0x1 Ferroviário: o jogo

A partida começou em ritmo acelerado no primeiro tempo. Atuando em casa, o Maracanã buscou impor seu jogo principalmente pelo lado esquerdo do ataque, mas quem iniciou melhor foi o Ferroviário. Logo aos 7 minutos, Carlinhos quase abriu o placar ao acertar o travessão após uma tentativa de cruzamento que acabou levando perigo direto ao gol. Na sequência, Thalisson puxou a bola para a direita e finalizou com força, exigindo boa defesa do goleiro Douglas Dias.

Após os dez primeiros minutos, o Bicolor Metropolitano passou a equilibrar as ações e assumiu maior controle da posse de bola, trabalhando melhor as jogadas ofensivas. Aos 20, Robert recebeu pela esquerda, ajeitou para o chute e finalizou, mas a bola saiu por cima das traves, sem levar maior perigo.

Apesar das investidas do Azulão, o Tubarão da Barra manteve boa organização defensiva e passou a explorar os contra-ataques. Aos 28 minutos, Jefinho acionou Felipe Sales, que tabelou com Thalisson e, na sequência, finalizou, porém sem direção ao gol. A chegada animou o Ferrão, que voltou a levar perigo pouco depois em cobrança de falta de Thalisson, novamente por cima da meta. Em outra bola parada a favor do Tubarão, Carlinhos arriscou o chute e Douglas Dias apareceu bem para fazer a defesa.

Já nos minutos finais, o Maracanã esteve muito próximo de abrir o placar. Aos 41, após falha defensiva do time coral, o goleiro Sivaldo se atrapalhou na dividida com Bruno Mirada, e a bola sobrou para Luís Soares, que não conseguiu pegar em cheio e desperdiçou a oportunidade. Pouco depois, Esquerdinha ainda finalizou forte, obrigando Sivaldo a realizar boa defesa e garantindo o empate sem gols ao fim do primeiro tempo.

Na volta para a etapa final, o time coral mostrou bom ímpeto ofensivo e obrigou a equipe da casa a se fechar na defesa. Dono das ações, o Tubarão criou boa chance após cruzamento de Pedrinho para a área, mas a defesa bicolor cortou antes da bola chegar em Carlinhos. 

Desconfortável com o cenário do confronto, o Azulão aproveitou a bola parada para chegar ao ataque. Após cobrança de Robert, a bola sobrou para Geilson chutar. A bola, no entanto, desviou em Lucas Black e foi para escanteio. Na sequência, Júnior Goiaba levantou na área e Soares quase finalizou em direção ao gol. 

Aos 25, o Maracanã voltou a ofertar perigo. Após grande jogada pela esquerda, Júnior Goiaba deixou Lincoln em ótima posição para finalizar, mas o volante mandou para fora. A pressão da equipe da casa, no entanto, não surtiu efeito. 

Isso porque, depois de suportar o ímpeto do adversário, o Ferroviário foi eficiente e balançou as redes com Kiuan. Em jogada pela direita, Jefinho cruzou na área e viu o camisa 17 realizar uma bicicleta para marcar um belo gol em Maracanaú. 

Em vantagem, o Tubarão pouco se arriscou na reta final do duelo, enquanto o Maracanã sentiu o gol sofrido e também não chegou ao setor ofensivo. Com isso, a partida se encerrou com triunfo coral.  

Maracanã 0x1 Ferroviário - Ficha técnica

Maracanã

4-3-3: Douglas Dias; Vinicius Oliveira (Marlon), Guilherme, Geilson e Edvane (Ronaldo Shider); Lincoln, Thalison e Esquerdinha (Valdo Paraíba); Robert (João Gabriel), Júnior Goiaba (Vitinho) e Luís Soares. Técnico: Júnior Cearense

Ferroviário

4-3-3: Sivaldo; Ramires, Léo Paraíso, Bruno Miranda e Pedrinho; Lucas Black, Luan (João Neto) e Thalisson; Carlinhos (Kiuan), Jefinho (Paulo Ricardo) e Felipe Sales. Técnico: Nuno Pereira

Local: Estádio Almir Dutra, em Maracanaú/CE
Data: 6/1/2026
Árbitra: Rejane Caetano (Fifa-CE)
Assistentes: Nailton Oliveira (Fifa-CE) e Beatriz Ferreira (CE)
Gols: 35min/2ºT - Kiuan (FAC)
Cartões amarelos: Robert, Luís Soares (MAR), Ramires, Luan (FAC)

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar