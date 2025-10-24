Mauro Carmélio revela melhorias no Estadual e projeta cearenses em competições internacionais

As mudanças foram motivadas devido ás mudanças em todo o calendário do futebol nacional feitas pela CBF, no início deste mês

O presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), Mauro Carmélio, conversou com exclusividade com o Esportes O POVO e revelou como foi desenvolvido o novo modelo do Estadual 2026 e o calendário da competição local. Em evento realizado nessa quinta-feira, 23, foram divulgados os grupos e as datas do certame , que terá início no dia 7 de janeiro e se encerrará em 8 de março.

“Fomos convidados pelo presidente (da CBF) Samir Xaud para participar da comissão de elaboração desse novo calendário nacional. Paralelo a isso, também participamos da comissão do Nordeste. E já sabíamos, mais ou menos, o que estava sendo feito, então, sabendo disso, nós trabalhamos com o campeonato Cearense”, disse o presidente da FCF.

“Com essa nova fórmula damos a condição de que nossos clubes de médio e pequeno porte disputem mais jogos para que possam nos representar dentro do cenário do Nordeste — Copa do Nordeste — Copa do Brasil e Série D”, afirmou.

Com as mudanças em todo o calendário do futebol nacional — apresentado pela CBF no início deste mês — os campeonatos locais e as divisões inferiores foram fortemente impactadas. Contudo, para Carmélio, essas alterações foram benéficas para todos os clubes.

“A partir de 2026 teremos um grande campeonato, porque classificaremos até o quinto colocado, coisa que não existia. E dentro dessa estrutura, nós teremos representantes, tenho certeza, na Conmebol Sul-Americana, ou Libertadores, e teremos mais um clube cearense na estrutura da Copa Nordeste. É isso que faz o futebol cearense crescer, ano a ano”, concluiu.