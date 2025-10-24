Mauro Carmélio revela melhorias no Estadual e projeta cearenses em competições internacionais

Mauro Carmélio revela melhorias no Estadual e projeta cearenses em competições internacionaisAs mudanças foram motivadas devido ás mudanças em todo o calendário do futebol nacional feitas pela CBF, no início deste mês
O presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), Mauro Carmélio, conversou com exclusividade com o Esportes O POVO e revelou como foi desenvolvido o novo modelo do Estadual 2026 e o calendário da competição local. Em evento realizado nessa quinta-feira, 23, foram divulgados os grupos e as datas do certame, que terá início no dia 7 de janeiro e se encerrará em 8 de março.
“Fomos convidados pelo presidente (da CBF) Samir Xaud para participar da comissão de elaboração desse novo calendário nacional. Paralelo a isso, também participamos da comissão do Nordeste. E já sabíamos, mais ou menos, o que estava sendo feito, então, sabendo disso, nós trabalhamos com o campeonato Cearense”, disse o presidente da FCF.
“Com essa nova fórmula damos a condição de que nossos clubes de médio e pequeno porte disputem mais jogos para que possam nos representar dentro do cenário do Nordeste — Copa do Nordeste — Copa do Brasil e Série D”, afirmou.
Com as mudanças em todo o calendário do futebol nacional — apresentado pela CBF no início deste mês — os campeonatos locais e as divisões inferiores foram fortemente impactadas. Contudo, para Carmélio, essas alterações foram benéficas para todos os clubes.
“A partir de 2026 teremos um grande campeonato, porque classificaremos até o quinto colocado, coisa que não existia. E dentro dessa estrutura, nós teremos representantes, tenho certeza, na Conmebol Sul-Americana, ou Libertadores, e teremos mais um clube cearense na estrutura da Copa Nordeste. É isso que faz o futebol cearense crescer, ano a ano”, concluiu.
Novo formato do Cearense
A partir de 2026, a primeira fase terá dois grupos com cinco equipes cada, onde cada uma delas enfrentará um rival do mesmo grupo uma única vez — com cada time folgando uma rodada.
Nesse primeiro momento, classificam-se os três primeiros colocados de cada chave. Já os dois últimos de cada grupo disputarão o Quadrangular da Permanência (turno único, com três rodadas e dois times rebaixados).
Já na segunda fase, os três clubes que avançaram no Grupo A se tornarão o Grupo C. Do outro lado, os classificados do Grupo B formarão o Grupo D. Nesta etapa do torneio, os duelos serão cruzados, ou seja, os times enfrentarão os adversários da chave oposta. Serão apenas jogos de ida.
Após mais três jogos de cada time, os dois melhores classificados de cada grupo avançarão para as semifinais. Nesta fase da competição, as equipes voltarão a enfrentar os adversários da mesma chave, em confrontos de ida e volta. Persistindo os dois jogos na decisão do Estadual.