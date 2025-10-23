Evandro revela torcida por permanência do Fortaleza: "É bom para o futebol"

Para o prefeito, a permanência de Ceará e Fortaleza na elite do futebol nacional aumenta o nível das equipes cearenses

“É fato que esse ano (o Fortaleza) não está num bom momento, aconteceram erros que são, de uma certa forma, naturais. Claro que não do volume que se teve. Mas sem querer entrar no mérito do Fortaleza, até porque eu não torço Fortaleza, apesar de não querer o mal. Minha época de secador já passou, já sequei muito o Fortaleza. Hoje não”, disse Evandro, em entrevista no Paço.

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), somou-se aos torcedores que desejam a permanência do Leão do Pici na Série A do Campeonato Brasileiro. Em entrevista exclusiva à coluna Guilherme Gonsalves , do O POVO+, nessa quarta-feira, 22, o petista, ex-presidente do Ceará, afirmou ter deixado a “época de secador” e revelou torcida pela permanência do “ex-rival”.

“Torço para que os times daqui continuem na primeira divisão, Ceará e Fortaleza. Que o Ferroviário possa ascender (de divisão). Os outros times também, Atlético (Cearense), o Floresta, que possam estar subindo”, comentou.

Para o chefe do poder executivo municipal, além do caráter esportivo, a permanência de Ceará e Fortaleza na elite do futebol nacional aumenta o nível da disputa local.

“Isso é bom para o Estado. É bom para o futebol porque o nível, o sarrafo aumenta. Uma coisa é os times daqui participarem de uma segunda divisão que tem um nível, quando você passa para a primeira divisão o nível é outro. E quando um passa (para a elite), automaticamente um puxa o outro”, concluiu.

Evandro foi um dos mais marcantes presidentes da história recente do Ceará — do qual esteve a frente entre 2008 e 2015. Em 2009, ele era dirigente do Vovô quando o time voltou à Série A do Campeonato Brasileiro após 17 anos. Sob a presidência dele, o time ainda conquistou uma Copa do Nordeste, quatro Campeonatos Cearenses e uma classificação inédita para a Copa Sul-Americana, em 2011.