Chapa decide entrar na Justiça contra processo eleitoral do Ferroviário

A Vila Olímpica Elzir Cabral vive dias de tensão em meio as eleições / Crédito: Lenilson Santos/Ferroviário

As eleições do Ferroviário ganharam um novo capítulo nesta quarta-feira, 22. A chapa intitulada "Futuro, Orgulho e Tradição", de oposição à direção atual do clube, decidiu entrar na Justiça contra o processo de eleição da agremiação, marcadas inicialmente para o dia 1º de novembro. O grupo alega "falta de transparência na condução do processo eleitoral". Os membros da chapa oposicionista alegam que o conselho deliberativo do clube não divulgou informações primordiais sobre os sócios aptos a votos. Segundo o estatuto do Ferroviário, para que um sócio-torcedor tenha condições votar, é necessário que o mesmo seja contribuinte do serviço, ininterruptamente, por, no mínimo, três anos. No caso dos associados patrimoniais, será necessário comprovar, no mínimo, seis meses completos de presença no quadro social.



"A ação judicial não busca judicializar o clube, mas preservar a legitimidade e a transparência das eleições, pilares indispensáveis à vida democrática de qualquer associação", afirma o grupo eleitoral. Requisições da chapa Futuro, Orgulho e Tradição na ação de judicialização: Disponibilização imediata da lista completa de sócios e dos documentos de transferência de títulos patrimoniais, nos termos do Estatuto Social;

Suspensão temporária do processo eleitoral até que as informações sejam devidamente publicadas;

O restabelecimento da igualdade de condições entre todas as candidaturas. Conselho deliberativo foi "surpreendido" com a notícia Contatado pelo Esportes O POVO, o presidente do Conselho Deliberativo do Ferroviário, Abdon Paula Neto, afirma que o clube cumpriu com todos os requisitos presentes no estatuto e afirmou estar surpreendido com a decisão. "Para mim é surpreendente saber que houve judicialização, visto que nada chegou ao Ferroviário neste sentido. No entanto, não há motivos para tal. O estatuto do clube está sendo cumprido integralmente. Foram registradas duas chapas, em igualdade de condições. No dia 23 de setembro, foi divulgado edital de registro e não houve nenhuma impugnação por parte da chapa citada e nem pedido de informação a partir daí", afirma o dirigente.