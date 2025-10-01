Tudo o que muda no calendário do futebol brasileiro em 2026

Tudo o que muda no calendário do futebol brasileiro em 2026Série A iniciando no fim de janeiro, Campeonatos Estaduais mais curtos e novos formatos da Copa do Brasil e do Nordestão foram algumas das novidades
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na manhã desta quarta-feira, 1º de outubro, uma série de alterações no calendário e no formato das competições para a temporada de 2026. Dentre os objetivos da entidade estão diminuir o número de jogos disputados pelos clubes da Série A, enquanto oferece mais datas para equipes que formam a base da pirâmide do futebol nacional.
Quais foram as mudanças? Veja os tópicos:
- Aumentou o número de participantes da Copa do Brasil e diminuiu o número de datas para clubes da Série A;
- Reduziu os campeonatos estaduais de 16 para 11 datas, com manutenção do período de duração (11 de janeiro a 8 de março);
- Reformulou e ampliou as vagas para a Série C, a partir de 2027, e para a Série D, já no próximo ano;
- Estipulou um calendário específico para os campeonatos regionais, sem sobrepor os campeonatos estaduais, adotando um novo formato para a Copa Verde, retomando a Copa Norte e criando a Copa Centro-Oeste, além de promover a criação da Copa Sul-Sudeste;
- Manteve o formato e antecipou os inícios das Séries A e B, que serão paralisadas durante a Copa do Mundo Masculina;
- Clubes participantes de competições continentais não disputarão torneios regionais.
Série A de 2026 começa em 28 de janeiro
Até então, o Brasileirão começava somente após o término da maior parte dos campeonatos estaduais, geralmente no fim do primeiro trimestre. A partir de 2026, com a reestruturação dos torneios regionais, a Série A terá início em 28 de janeiro e será encerrada em 2 de dezembro.
O cronograma também prevê pausas durante grandes competições internacionais: Copa do Mundo Masculina de 2026, Copa do Mundo Feminina de 2027 e Mundial de Clubes de 2028. Nessas ocasiões, o Brasileirão será interrompido no fim de maio e retomado em meados de julho.
A disputa dos Campeonatos Estaduais será mais curta
Com o Brasileirão tendo seu início no final de janeiro – e contemplando todo o ano –, os Campeonatos Estaduais terão seu período de disputa reduzido de 16 para 11 datas no calendário, com início no dia 15 de janeiro e término em 15 de março.
Copa do Nordeste não terá mais equipes classificadas para torneios continentais
A Copa do Nordeste, torneio tradicional na região e que vinha sendo um dos principais atrativos no início das últimas temporadas, terá novo formato em 2026: agora, os clubes que estiverem na disputa de competições internacionais — Libertadores e Sul-Americana — não poderão mais jogar a Lampions. As alterações foram anunciadas por Júlio Avellar, diretor de competições da confederação.
A competição terá início no dia 25 de março de 2026, seguindo até o dia 7 de junho, sendo disputada nas datas de jogos da Conmebol. O torneio seguirá fornecendo uma vaga direta à terceira fase da Copa do Brasil, terá no máximo 10 jogos para os dois times que chegarem à final e os clássicos serão preservados nos confrontos nos quatro grupos de cinco times.
Copa do Brasil terá novo formato com 126 times e final única a partir de 2026
Entre as principais mudanças no torneio está o aumento no número de participantes, passando de 92 para 126 clubes e, em 2027, consolidando-se com 128 equipes participantes, o ingresso das equipes da Série A somente na 5ª fase e a decisão em jogo único, encerrando o calendário do futebol nacional.
A competição também terá um aumento em seu número de fases, passando de sete — no formato atual — para nove. No entanto, devido a tais mudanças, o ingresso das equipes na competição também acontecerá de uma nova forma.
Já na terceira fase, os campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde e Séries C e D se juntarão aos 44 vencedores da fase anterior. Prosseguindo, na quarta fase não haverá o ingresso de nenhuma nova equipe, participando assim os 24 vencedores da fase anterior. Até esta fase, as eliminatórias serão em partidas únicas.
As últimas equipes a ingressarem no torneio entrarão na quinta fase, quando ingressarão as 20 equipes que disputarão a Série A no ano em questão. A partir daí, as 32 equipes restantes disputarão jogos de ida e volta até as semifinais.
A última mudança no formato será justamente na final, que acontecerá em partida única, com mando de campo neutro, em um estádio previamente escolhido. Este será o último confronto do calendário do futebol brasileiro.
Equipes da Série A terão “vantagem” na Copa do Brasil
As equipes da Série A passarão a entrar diretamente na 5ª fase do torneio, quando se juntarão a outras 12 equipes previamente classificadas, encurtando o caminho da elite no mata-mata nacional.
As datas da Série B
Início em 21 de março e término em 28 de novembro, estendendo a duração do campeonato e possibilitando o aumento do recesso para jogadores.
As mudanças na Série C
- Início em 5 de abril e término em 25 de outubro
- Campeão garante vaga na 3ª fase da Copa do Brasil
- 20 clubes participantes, com a manutenção do formato atual
- Descenso de 2 clubes para a Série D de 2027
As mudanças na Série D
- Início em 5 de abril e término em 13 de setembro
- Aumento de 64 para 96 clubes
- 6 clubes vão garantir acesso à Série C
- Manutenção da proporção de vagas de acesso
- Aumento de 510 para 610 partidas
- Mínimo de 10 a 14 partidas por clube
- Máximo de 22 partidas para os dois finalistas
- Criação dos playoffs
- Campeão garante vaga na 3ª fase da Copa do Brasil