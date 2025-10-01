Tudo o que muda no calendário do futebol brasileiro em 2026

Presidente da CBF, Samir Xaud / Crédito: CBF/divulgação

Série A de 2026 começa em 28 de janeiro Até então, o Brasileirão começava somente após o término da maior parte dos campeonatos estaduais, geralmente no fim do primeiro trimestre. A partir de 2026, com a reestruturação dos torneios regionais, a Série A terá início em 28 de janeiro e será encerrada em 2 de dezembro. + Série A de 2026 começa em 26 de janeiro; clubes terão "vantagem" na Copa do Brasil

O cronograma também prevê pausas durante grandes competições internacionais: Copa do Mundo Masculina de 2026, Copa do Mundo Feminina de 2027 e Mundial de Clubes de 2028. Nessas ocasiões, o Brasileirão será interrompido no fim de maio e retomado em meados de julho. A disputa dos Campeonatos Estaduais será mais curta Com o Brasileirão tendo seu início no final de janeiro – e contemplando todo o ano –, os Campeonatos Estaduais terão seu período de disputa reduzido de 16 para 11 datas no calendário, com início no dia 15 de janeiro e término em 15 de março.

Copa do Nordeste não terá mais equipes classificadas para torneios continentais A Copa do Nordeste, torneio tradicional na região e que vinha sendo um dos principais atrativos no início das últimas temporadas, terá novo formato em 2026: agora, os clubes que estiverem na disputa de competições internacionais — Libertadores e Sul-Americana — não poderão mais jogar a Lampions. As alterações foram anunciadas por Júlio Avellar, diretor de competições da confederação. + Nordestão não terá equipes classificadas para torneios internacionais a partir de 2026

A competição terá início no dia 25 de março de 2026, seguindo até o dia 7 de junho, sendo disputada nas datas de jogos da Conmebol. O torneio seguirá fornecendo uma vaga direta à terceira fase da Copa do Brasil, terá no máximo 10 jogos para os dois times que chegarem à final e os clássicos serão preservados nos confrontos nos quatro grupos de cinco times.

Copa do Brasil terá novo formato com 126 times e final única a partir de 2026 Entre as principais mudanças no torneio está o aumento no número de participantes, passando de 92 para 126 clubes e, em 2027, consolidando-se com 128 equipes participantes, o ingresso das equipes da Série A somente na 5ª fase e a decisão em jogo único, encerrando o calendário do futebol nacional. A competição também terá um aumento em seu número de fases, passando de sete — no formato atual — para nove. No entanto, devido a tais mudanças, o ingresso das equipes na competição também acontecerá de uma nova forma. + Copa do Brasil terá novo formato com 126 times e final única a partir de 2026; veja mudanças



Já na terceira fase, os campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde e Séries C e D se juntarão aos 44 vencedores da fase anterior. Prosseguindo, na quarta fase não haverá o ingresso de nenhuma nova equipe, participando assim os 24 vencedores da fase anterior. Até esta fase, as eliminatórias serão em partidas únicas. As últimas equipes a ingressarem no torneio entrarão na quinta fase, quando ingressarão as 20 equipes que disputarão a Série A no ano em questão. A partir daí, as 32 equipes restantes disputarão jogos de ida e volta até as semifinais. A última mudança no formato será justamente na final, que acontecerá em partida única, com mando de campo neutro, em um estádio previamente escolhido. Este será o último confronto do calendário do futebol brasileiro.