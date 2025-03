Lucero x Pedro Raul: os artilheiros que podem decidir o Clássico-Rei

Lucero, atacante do Fortaleza, e Pedro Raul, do Ceará, são as grandes esperanças de gols dos times no Clássico-Rei / Crédito: Montagem feita com fotos de Mateus Lotif/Fortaleza EC e Samuel Setubal / O POVO

O Clássico-Rei deste sábado, 15, válido pelo primeiro jogo da final do Campeonato Cearense, pode ser decidido pelos pés de dois jogadores que vêm sendo peças fundamentais na temporada: os centroavantes Lucero, do Fortaleza, e Pedro Raul, do Ceará. O primeiro já é um velho conhecido da torcida leonina. O argentino está no Pici desde 2023 e se tornou um dos jogadores mais importantes da equipe nesse período. São 137 jogos, com 53 gols e 13 assistências, além de dois títulos: o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste.

Embora tenha começado o ano sob críticas por suas atuações, seus números ainda são favoráveis. Em 11 jogos disputados na temporada, balançou as redes seis vezes, sendo a última delas contra o Ferroviário, no duelo de volta da semifinal do torneio estadual. Já Pedro Raul, mesmo recém-chegado, vem conquistando a torcida alvinegra, muito por conta de seu início meteórico em Porangabuçu. Nas quatro partidas que disputou com a camisa do Vovô, marcou em todas, além de contribuir com uma assistência.

11 jogos

6 gols Pedro Raul 10 jogos*

5 gols*

1 assistência