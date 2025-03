Galeano marca primeiro gol pelo Ceará, converte pênalti e vive noite decisiva

Atacante paraguaio garante empate com o Confiança, converte cobrança na disputa por pênaltis e é peça-chave em classificação na Copa do Brasil

O paraguaio Galeano foi personagem de destaque na classificação do Ceará para a terceira fase da Copa do Brasil. Na última quarta-feira, 12, o atacante foi acionado no segundo tempo, marcou o gol que decretou o empate por 2 a 2 com o Confiança e também balançou as redes na disputa por pênaltis, em que o Vovô levou a melhor por 3 a 0.

O camisa 27 entrou em campo aos 26 minutos da etapa complementar, no lugar de Mugni, pouco antes de Pedro Raul diminuir o placar — o Dragão abriu 2 a 0 no primeiro tempo. Com pouco mais de dez minutos no gramado, Galeano brigou no alto após lançamento de Marllon e aproveitou sobra de chute de Matheus Bahia para empurrar a bola para o gol e deixar tudo igual no Castelão. Foi o primeiro gol dele pelo Ceará.