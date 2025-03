Com 4 gols em 4 jogos, Pedro Raul comemora classificação do Ceará na Copa do Brasil

O atacante Pedro Raul, que chegou ao Ceará no fim do último mês, parece estar vivendo um momento mágico na carreira. Desde sua estreia defendendo o Alvinegro de Porangabuçu, o novo camisa 9 do Vovô marcou em todos os jogos.

Pedro balançou as redes de Maracanã, nos dois jogos das semifinais do Campeonato Cearense; do América-RN, pela Copa do Nordeste; e do Confiança-SE, na última quarta-feira, 12, pela Copa do Brasil.