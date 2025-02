Ceará fecha com patrocinador Viva Sorte Capitalização por R$ 2,4 milhões

A empresa de capitalização paranaense, vai estampar sua marca no ombro dos uniformes masculinos, femininos, da base, além dos uniformes de treino do Alvinegro.

Ricardo Costa, Gerente Comercial do Ceará, comemorou parceria e afirmou que o acordo teve aval da diretoria, e foi encaminhada pelo presidente do clube, João Paulo.

"Ficamos satisfeitos com a proposta, o projeto foi bem desenhado, o grupo é muito forte, temos tendência de um futuro parceiro gigante, que também vai trazer benefícios para a torcida com conquistas de bens”, avaliou Ricardo.

CEO da Viva Sorte, Renato Ambrósio, ressaltou a força que tem o futebol nordestino, e disse que a empresa tem compromisso e paixão pelo Estado do Ceará.

“Estamos muito felizes em anunciar essa parceria com o Ceará Sporting Club, um time que representa não apenas o futebol de qualidade, mas também a força e a tradição do povo nordestino. O Viva Ceará é mais do que um projeto, é um compromisso com a paixão que temos pelo Estado do Ceará", concluiu Ambrosio.