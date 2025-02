Torcidas organizadas de Ceará e Fortaleza são vetadas do Clássico-Rei

A decisão foi baseada no recente histórico de confrontos registrados entre as torcidas visando evitar novos registros de briga. Ela será válida até o meio da próxima semana, quando a comissão irá julgar de maneira definitiva a punição dada a cada torcida. Apesar da proibição mantida, os clubes não terão que expor faixas com dizeres de paz como nos jogos anteriores e os órgãos de segurança foram notificados que devem atuar normalmente na locomoção de torcedores até o estádio.

O Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol Cearense (TJDF-CE) decidiu na noite desta quarta-feira, 5, pelo veto à presença de torcidas organizadas de Ceará e Fortaleza que estiveram envolvidas em brigas recentes no primeiro Clássico-Rei de 2025, sendo elas a TUF, JGT, Cearamor e Mofi. Pela 5ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Cearense , Fortaleza e Ceará se enfrentam neste sábado, 8, às 16h30min, na Arena Castelão.

Ambas as brigas geraram repercussões dentro dos clubes.O Fortaleza rompeu com as organizadas e o CEO da SAF do clube, Marcelo Paz chamou os torcedores envolvidos na briga de vergonha. "Quanto aos brigões na arquibancada, vocês são uma vergonha! Vocês não tem os valores do clube e não nos representam. Quando o reconhecimento facial vier, e está perto, e Quando o reconhecimento facial vier, e está perto, essas atitudes serão penalizadas com impedimento de acesso ao estádio", escreveu nas redes sociais.

Do lado do Ceará, o vice-presidente do clube, Ernando Uchôa, repudiou as ações e alertou para o risco de punições sobre o Ceará. “É absolutamente inadmissível e o clube se coloca radicalmente contra esse tipo de atitude de vandalismo que nós presenciamos aqui, porque nós tomamos todas as providências preventivas e fizemos tudo, mas infelizmente a teoria não corresponde à prática nos estádios. Aqui é um local que as pessoas vêm por entretenimento, aqui estão senhoras, famílias, crianças e essa violência gratuita vai influenciando o ânimo dos torcedores pacíficos que vêm curtir futebol. O Ceará se põe firmemente contra esse tipo de postura”, declarou ele.

No âmbito do TJDF-CE, as organizadas citadas foram suspensas. Em ação protocolada pelo presidente Luciano Bezerra Furtado, Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF), a Jovem Garra Tricolor (JGT), Cearamor (TOC) e Movimento Força Independente (MOFI) estavam proibidas de comparecer aos jogos de seus respectivos times nas competições organizadas pela Federação Cearense de Futebol (FCF) até esta quarta-feira, 5.