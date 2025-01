"Absolutamente inadmissível", diz vice-presidente do Ceará sobre brigas entre torcidas organizadas

Ontem, torcedores do Ceará brigaram entre si no PV / Crédito: AURELIO ALVES/O POVO

A vitória de 2 a 1 do Ceará sobre o Ferroviário, na noite desse domingo, 26, foi marcada pelo infeliz episódio de briga entre torcidas organizadas do clube. Após a partida, o clube alvinegro se pronunciou contra o ocorrido por meio do vice-presidente Ernando Uchôa, que repudiou as ações e alertou para o risco de punições sobre o Ceará. “É absolutamente inadmissível e o clube se coloca radicalmente contra esse tipo de atitude de vandalismo que nós presenciamos aqui, porque nós tomamos todas as providências preventivas e fizemos tudo, mas infelizmente a teoria não corresponde à prática nos estádios. Aqui é um local que as pessoas vêm por entretenimento, aqui estão senhoras, famílias, crianças e essa violência gratuita vai influenciando o ânimo dos torcedores pacíficos que vêm curtir futebol. O Ceará se põe firmemente contra esse tipo de postura”, declarou Ernando Uchôa.

O confronto teve início logo após o segundo gol do Ceará, aos 15 minutos do primeiro tempo, e durou cerca de cinco minutos até ser contido. Durante as ações, foram registradas cenas de embates físicos com trocas de socos, pontapés e o arremesso de cadeiras e outros objetos.

Até o momento, nove suspeitos já foram detidos e as investigações permanecem em andamento, segundo o Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudtor), do Ministério Público do Ceará (MPCE). Ainda em pronunciamento após o jogo, o vice-presidente do Vovô alertou que o clube adotará uma postura mais incisiva com as torcidas organizadas a fim de impedir eventuais punições para o clube. “Nós temos adiante competições importantes para disputar e não podemos permitir que vândalos determinem punições graves ao clube, prejudicando-o nessas competições”, disse Ernando Uchôa.