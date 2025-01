"Vocês são uma vergonha", diz Paz sobre torcedores envolvidos em briga de organizadas do Fortaleza

Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, em entrevista coletiva / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz se posicionou após as duas principais torcidas organizadas do Fortaleza protagonizarem uma confusão nas arquibancadas do Estádio Domingão, neste sábado, 22, durante a partida contra o Horizonte, pelo Campeonato Cearense 2025. "Quanto aos brigões na arquibancada, vocês são uma vergonha! Vocês não tem os valores do clube e não nos representam. Quando o reconhecimento facial vier, e está perto, essas atitudes serão penalizadas com impedimento de acesso ao estádio", escreveu nas redes sociais.

Na sequência, o dirigente tricolor reiterou que o esporte é um lugar de "alegria e entretenimento". Além disso, afirmou que o clube dará apoio na punição aos envolvidos na briga.

"Futebol é lugar de alegria, entretenimento, lazer. Não vamos ofuscar a alegria da vitória por vocês. Daremos todo o apoio para que a polícia e a justiça possam identificar e punir todos os envolvidos", disse. Brigas durante o jogo A primeira confusão foi registrada ainda no intervalo. Aos 30 minutos da etapa final, no entanto, uma nova briga aconteceu, gerando tumulto no setor central das arquibancadas e provocando a dispersão de torcedores. Há relatos de famílias que decidiram deixar o estádio antes do apito final. O lateral-direito e capitão do Fortaleza, Tinga, chegou a se aproximar da arquibancada para pedir o fim da briga. Poucos minutos depois, os ânimos foram contidos e o jogo retomado.