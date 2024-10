Final do Cearense Sub-20 entre Fortaleza e Ceará termina em briga generalizada no PV

Com a partida cheia de provocações de ambos os lados, os ânimos se exaltaram após o apito final. Ao término da partida, foi iniciada uma discussão entre funcionários tricolores e alvinegros já no túnel de acesso ao vestiário. A confusão chegou às vias de fato e se estendeu até os jogadores, iniciando uma briga generalizada no gramado do Presidente Vargas.

Após um jogo emocionante entre Fortaleza e Ceará na final do Campeonato Cearense Sub-20, que resultou no título do Tricolor , o estádio Presidente Vargas foi palco de uma confusão generalizada entre jogadores e membros da comissão técnica das duas equipes. A confusão se estendeu também entre os torcedores, que invadiram o gramado para brigar.

A briga contou ainda com a participação dos torcedores presentes na arquibancada. Alguns chegaram a invadir o gramado para participar do confronto. Outros torcedores foram vistos quebrando e arremessando as cadeiras do estádio em direção ao campo.

Mesmo com a presença da Polícia Militar do Ceará (PMCE) no estádio, o tumulto levou tempo para ser controlado. A equipe do Esportes O POVO entrou em contato com a PM para obter esclarecimentos sobre as medidas tomadas para conter a confusão, bem como o número de agentes destacados para o evento, e aguarda retorno.

A reportagem também buscou um posicionamento oficial de ambos os clubes envolvidos e espera por respostas sobre o ocorrido.