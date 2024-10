Fortaleza vence Ceará e é campeão cearense sub-20; Clássico-Rei tem briga generalizada

O duelo no PV começou de forma morna, visto que se tratava de uma decisão. O Ceará, precisando correr atrás do resultado adverso da primeira partida, tinha mais posse de bola, porém, não conseguia transformar essa superioridade em ações efetivas.

Este foi o 10º troféu do Leãozinho, sendo o maior vencedor do campeonato. Além deste ano, levou a taça em 1998, 2001, 2002, 2003, 2005, 2011, 2013, 2014 e 2017.

Depois de sete temporadas, o título do Campeonato Cearense Sub-20 volta a ser do Fortaleza. Nesta segunda-feira, 30, no Estádio Presidente Vargas, o Tricolor do Pici venceu o Ceará por 3 a 2 em jogo eletrizante se sagrou campeão do torneio.

A primeira oportunidade de fato, foi do Leão e justamente com Quarcoo. O camisa 7 arriscou chute do lado esquerdo, mas o goleiro alvinegro, Léo Agliard, praticamente no susto, defendeu.

Já do lado do Fortaleza, o que se via era um time postado para o contra-ataque, principalmente com Lucca Prior e Quarcoo, jogadores que possuem características de jogo mais acentuadas, apostando no drible.

Tanto é que não demoraria muito, após mudança de cenário no jogo, para o Tricolor do Pici abrir o placar. Tavinho achou grande passe para Guilherme Moura, que se livrou da marcação do Vovô, cruzou na área, a defesa do Ceará teve um momento de desatenção, e Prior tirou o zero do estádio do Benfica.

O cenário, com isso, ficou favorável para o escrete vermelho-azul-e-branco, que, naquela situação, estava com 2 a 0 no agregado, precisando o Ceará de três gols para sair com o título, ou dois para ir às penalidades.

Nessas circunstâncias, o Alvinegro de Porangabuçu se lançou ao ataque em busca de diminuir o prejuízo, mas esbarrava na forte marcação leonina. Dessa forma, coube recorrer a individualidade.