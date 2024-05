Kobayashi comemora primeira vitória do Ferroviário na Série C, mas ressalta: "Não é suficiente"

Técnico Paulinho Kobayashi no jogo contra o Floresta Crédito: Lenilson Santos

O técnico Paulinho Kobayashi comemorou a vitória por 2 a 1 do Ferroviário o Floresta, nesta terça-feira, 28, no estádio Presidente Vargas. O triunfo foi o primeiro do Tubarão da Barra na Série C deste ano e tirou o clube do Z-4. Para o treinador coral, a vitória é muito importante para o elenco, mas é preciso de mais para lutar pelos objetivos do clube coral nesta temporada. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "O jogo nos traz uma mudança, principalmente na tabela. Eu acredito que os jogadores começam a ter um pouco mais de confiança. Não significa que nós já estamos prontos para competição, para brigar por alguma coisa maior, mas nós temos que ter a sabedoria e inteligência que dependemos ainda de muito trabalho", disse Kobayashi.