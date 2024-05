Pela primeira vez desde 2017, nenhum time cearense avança à 4ª fase da Copa do Brasil

As eliminações dos times cearenses na Copa do Brasil 2024 registraram uma marca negativa para o futebol alencarino: é a primeira vez, desde 2017, que nenhum clube cearense avança para a quarta fase do torneio.

Com um novo regulamento desde 2021, a competição nacional passou a ter sete fases, ao invés de oito. Sendo assim, os times antes classificados diretamente para as oitavas de final da competição (antiga 5ª fase) – as equipes da Libertadores e o campeão da Copa do Nordeste, por exemplo – passaram a entrar na terceira fase do torneio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Neste ano, Ceará, Ferroviário, Fortaleza e Iguatu participaram da Copa do Brasil e foram eliminados, respectivamente, na 3ª, 2ª, 3ª e 1ª fase. A última vez que nenhum clube cearense não chegou na quarta fase foi em 2017, quando Atlético-CE, Ceará, Fortaleza e Guarani de Juazeiro participaram, tendo este último ido o mais longe dentre os quatro e chegando até a segunda fase.