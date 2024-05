Com classificação do Fortaleza, futebol cearense tem finalista no Nordestão pelo sexto ano seguido

No recorte, a dupla Ceará e Fortaleza dividiu as participações com três finais para cada

Pelo sexto ano consecutivo, o futebol cearense terá um representante na grande decisão da Copa do Nordeste. Nesta edição, o Fortaleza disputará o título com o CRB-AL. A classificação do Tricolor veio após golear o Sport, por 4 a 1, na Arena Pernambuco, durante a noite deste domingo, 27. No recorte, a dupla Ceará e Fortaleza dividiu as participações com três finais para cada.



Buscando sua terceira taça no torneio regional, o Leão do Pici foi campeão em 2019 e 2022, contra Botafogo-PB e Sport-PE, respectivamente. Por sua vez, o Ceará, no período, foi à final em 2020 (campeão sobre o Bahia), 2021 (vice-campeão, perdendo para o Bahia nos pênaltis) e 2023 (campeão diante do Sport).