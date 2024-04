Erick Pulga, do Ceará, encerra Campeonato Cearense como artilheiro

Na temporada, o camisa 16 do Alvinegro de Porangabuçu possui nove tentos marcados, somando estadual e Copa do Nordeste. Além disso, foi uma assistência em 13 partidas nesta temporada.

Principal jogador do Ceará na temporada de 2024 e peça fundamental no título estadual do Vovô, o atacante Erick Pulga encerrou o Campeonato Cearense na artilharia da competição com cinco gols anotados.

Na sequência, vem Romarinho, do Floresta, com quatro. Vinicius Alves, do Ferroviário, e o trio do Fortaleza, Lucero, Yago Pikachu e Moisés, encerram com três.

