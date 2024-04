Fim de jejum ou hexa: Ceará e Fortaleza duelam por título do Cearense 2024

Mandante da partida, o Ceará terá maioria de torcedores no Castelão — o inverso aconteceu no primeiro jogo. Na divisão de espaço, o time de Porangabuçu terá cerca de 60% da capacidade da arquibancada e todas as entradas foram esgotadas. Os alvinegros, inclusive, preparam uma grande festa com mosaicos, bandeirolas e pirotecnia. O Tricolor do Pici, com 40% do espaço restante, vendeu praticamente todos os ingressos até esta sexta, 5.

Está chegando o momento do desfecho da grande decisão. O Clássico-Rei , rivalidade centenária, terá mais um importante capítulo da sua história escrito neste sábado, 6, quando Ceará e Fortaleza se encontrarem em campo às 16h40min, na Arena Castelão, para definir o campeão do Cearense de 2024. De um lado, o Vovô quer encerrar o jejum de títulos estaduais e voltar ao topo, enquanto o Leão almeja o inédito hexa.

A única vez que essa situação ocorreu em um jogo valendo título definitivo foi em 2010. Naquela ocasião, o Fortaleza havia vencido o confronto de ida por 1 a 0, mas o Ceará triunfou no segundo duelo por 2 a 1, deixando tudo igual no agregado. Nas penalidades, melhor para o Leão, que levou por 3 a 1. Em 1990, 1996 e 1999, o Clássico-Rei também foi decidido nos pênaltis valendo a simbólica conquista do turno — o Vovô ganhou em 96 e 99; o Tricolor em 90.

Com o empate sem gols no duelo de ida, a final ficou totalmente em aberto, sem qualquer vantagem no tempo regulamentar para nenhum dos dois times. Caso o placar de igualdade prevaleça novamente, a decisão pela taça acontecerá nos pênaltis, cenário incomum na história das finais estaduais entre Ceará e Fortaleza.

Vivendo bom momento na temporada, o Ceará chega para a partida com uma sequência de seis jogos sem derrota. Os comandados de Mancini receberam um incentivo a mais nesta sexta-feira, com o treino aberto no CT Carlos de Alencar Pinto. Os torcedores compareceram em peso, cantaram músicas e transmitiram apoio aos jogadores. O clube, que não vence o Estadual desde 2018, projetou o Cearense como prioridade máxima neste ano ao lado da Série B.

O Fortaleza, que enfrentava um clima de pressão pelos maus resultados recentes, ganhou uma “injeção” de ânimo com a importante vitória na estreia da Sul-Americana, diante do Trinidense, em duelo que aconteceu no Paraguai. Apesar do pouco tempo de preparação exclusiva para o Clássico-Rei, que foi de somente um treino de apronto — enquanto o Vovô teve a semana livre —, o Leão tem como combustível a possibilidade de alcançar o hexa, feito que seria inédito na história do futebol local.

Outro relevante elemento em jogo é a hegemonia dos títulos estaduais. Por muitos anos, foi o Ceará quem liderou o ranking, mas acabou sendo ultrapassado pelo Fortaleza em 2023, que chegou a 46ª taça do Campeonato Cearense, contra 45 do Alvinegro. Assim, caso a decisão seja vencida pelo Leão, o time do Pici se isola como maior campeão; se o triunfo for do Vovô, a contagem fica igualada.

Um detalhe curioso e que "esquentou" o clima para o Clássico-Rei foi que momentos antes do desta sexta, o Fortaleza detectou a presença de uma câmera “espiã”, posicionada em um prédio próximo ao CT Alcides Santos e apontada para o campo onde os atletas tricolores fazem as atividades. O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira, 5.

Marcelo Paz, CEO da SAF do clube, questionou a situação por meio de uma publicação em sua conta no Instagram. “Quem será? A mando de quem? Para onde vão essas imagens?” Na sequência do texto, o dirigente pediu ajuda para “obter essas respostas". O Ceará, por meio da assessoria, não quis se manifestar e enfatizou que "todas as atenções estão para a partida".

Para o duelo, a tendência é que Mancini tenha um único desfalque: Facundo Castro. O zagueiro Ramon Menezes é dúvida, enquanto Castilho volta a ser opção. Já Vojvoda terá os importantes retornos de Tinga e Kervin, porém não deve contar com Calebe e Rossetto.