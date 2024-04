Clássico-Rei: Richard e João Ricardo podem fazer a diferença na final do Cearense

Seja com a bola rolando ou em possíveis penalidades máximas, o Clássico-Rei deste sábado, 6, contará com goleiros que crescem em decisão e podem fazer a diferença debaixo das traves

Um grande clássico é construído por diversos jogadores diferentes, seja um zagueiro-artilheiro, um atacante carrasco ou um volante cão de guarda. No Clássico-Rei, um personagem tem se repetido em cada lado: o goleiro "milagreiro". E os arqueiros podem ter peso decisivo na partida decisiva do Estadual, neste sábado, 6, às 16h40min, na Arena Castelão.

Na primeira partida da final do Campeonato Cearense, no último sábado, 30, o personagem principal foi João Ricardo, goleiro do Fortaleza, com defesas importantes, principalmente nos chutes de Saulo Mineiro e Erick Pulga, intervenções cruciais para manter o placar de igualdade e evitar uma desvantagem do Tricolor do Pici no segundo e decisivo jogo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já do lado do Ceará, Richard tem sido um dos nomes mais marcantes nos últimos Clássicos-Rei. Titular após a lesão de Fernando Miguel, dono da posição no início da temporada, o camisa 1 do Vovô se destacou com defesas difíceis na vitória por 1 a 0 sobre o rival na Copa do Nordeste.