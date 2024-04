Disputa por artilharia do Estadual tem Pulga no topo e outros três atletas empatados

Yago Pikachu e Moisés, do Leão do Pici, e Aylon, do Vovô, todos com três gols, tentarão ultrapassar Pulga na artilharia do certame

Além do título, o Clássico-Rei deste sábado, 6, pelo segundo jogo da final do Campeonato Cearense, também decidirá o artilheiro da edição. No momento atual, quem está no topo do ranking é o atacante Erick Pulga, do Ceará, com cinco gols marcados.

Na cola de Pulga estão outros três jogadores. Dois deles são do Fortaleza: os atacantes Moisés e Yago Pikachu, ambos com três tentos na competição. Aylon, do Alvinegro de Porangabuçu, também figura com a mesma quantidade de gols dos atletas tricolores.