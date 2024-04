Em varredura antes da final, drone do Fortaleza flagra câmera espiã e Paz questiona: "A mando de quem?"

Uma câmera foi flagrada por um drone do Fortaleza antes do treino do clube visando o Clássico-Rei deste sábado, 6 Crédito: Reprodução/Marcelo Paz

“Olá pessoal, são 17:22, estou no Pici para o último treino antes da final de amanhã. E olha o que nosso drone identificou. Alguém no prédio próximo com câmera pronta para filmar nossas atividades. Quem será? A mando de quem? Para onde vão essas imagens? Me ajudem a obter essas respostas. Obrigado”, escreveu Paz. + Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube A detecção da câmera faz parte de um protocolo do Fortaleza de realizar “varreduras” na circunferência do CT em treinos que antecedem jogos decisivos. Na filmagem divulgada por Paz, é possível ver a câmera posicionada em uma janela de um dos andares mais altos do prédio.