Árbitro é suspenso pela FCF após erro em pênalti marcado em Floresta x Maracanã

Comissão de Arbitragem diz que Rodrigues Júnior teve atuação "abaixo dos padrões exigidos" no duelo do último domingo, 24, e ficará suspenso "por tempo indeterminado"

A nota da Comissão de Arbitragem, assinada pelo presidente Paulo Silvio, diz que Rodrigues Júnior teve desempenho "abaixo dos padrões exigidos" no duelo. O profissional foi incluído no Programa de Assistência ao Desempenho da Arbitragem (PADA), que envolve treinamentos com análises de vídeos observando posicionamentos, tomadas de decisão e também atividades de campo.

Na tarde desta terça-feira, 27, a Comissão de Arbitragem da Federação Cearense de Futebol (FCF) comunicou a suspensão "por tempo indeterminado" do árbitro Rodrigues Júnior após pênalti marcado no jogo Floresta x Maracanã , no último domingo, 25, no PV, pelas quartas de final do Campeonato Cearense .

O lance que gerou polêmica — e grande reclamação do time de Maracanaú — ocorreu aos 39 minutos do segundo tempo. Bruno Ré, jogador do Floresta, fez cruzamento, e Guilherme, do Maracanã, cortou cabeceando a bola na coxa. Rodrigues Júnior assinalou pênalti por suposto toque de mão. Romarinho cobrou e garantiu a vitória por 1 a 0 do Verdão.

Logo após a partida, o ex-jogador Ciro Sena, dirigente do Bicolor, fez duras críticas à atuação do juiz. O clube emitiu nota de repúdio, e o técnico Júnior Cearense, em entrevista ao Trem Bala, do YouTube do O POVO, também detonou o erro.

Rodrigues Júnior faz parte da nova geração de árbitros do futebol cearense e foi o responsável por apitar o Clássico-Rei entre Fortaleza x Ceará, no último dia 17, pelo Estadual. Na ocasião, o Tricolor saiu na bronca por suposto toque de mão de Facundo Barceló, do Vovô, no lance que originou o pênalti do terceiro gol alvinegro. O presidente Alex Santiago também reclamou do relato em súmula, que foi retificada posteriormente.