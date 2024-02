Presidente do Fortaleza aponta mão de Barceló, contesta súmula e critica árbitro do Clássico-Rei

Alex Santiago, presidente do Fortaleza, em entrevista coletiva Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O presidente Alex Santiago, do Fortaleza, contestou a arbitragem do Clássico-Rei deste sábado, 17. Após o apito final, o mandatário publicou em suas redes sociais uma sequência de posts criticando a marcação do pênalti em prol do Ceará. Na publicação, ele aponta que a bola bateu na mão do atacante Barceló antes da marcação da penalidade. "A bola bate na mão do rival em lance que antecede o pênalti no último lance do jogo", escreveu. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em seguida, o profissional ainda teceu críticas ao árbitro Raimundo Rodrigues de Oliveira Junior devido as anotações feitas na súmula do jogo. Na ocasião, Alex tratou o relato como "inverídico".

Play