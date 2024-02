Mesmo sem VAR, arbitragem cearense controla ânimos em Clássico-Rei movimentado

Na ocasião, além do desafio de administrar um confronto entre as duas maiores equipes do estado, Raimundo não teve auxílio do árbitro de vídeo e enfrentou um jogo movimentado

Na ocasião, além do desafio de administrar um confronto entre as duas maiores equipes do Estado, Rodrigues Júnior não teve auxílio do árbitro de vídeo. O árbitro distribuiu oito cartões amarelos, três vermelhos e marcou um pênalti após Pikachu colocar a mão na bola.

Em jogo bastante movimentado com seis gols, três expulsões, 39 faltas e confusões, os jogadores de Fortaleza e Ceará deram trabalho para o homem do apito.

O árbitro cearense Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior (CBF) foi o responsável por apitar o primeiro Clássico-Rei do ano. Na partida, válida pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Cearense de 2024, os rivais empataram em 3 a 3.

O primeiro minuto de jogo apontou instantaneamente o que seria o duelo entre as equipes. Logo na primeira dividida, o zagueiro Emanuel Brítez, do Fortaleza, teve um estranhamento com os ofensivos Aylon e Recalde, do Ceará.

O primeiro bate-boca mais incisivo veio aos 11 minutos, quando o meia Kervin fez falta em Richardson e tomou o primeiro amarelo anotado pelo juiz.

A decisão, seguida de bronca nos atletas que tentaram iniciar uma confusão, acalmou os ânimos naquele momento. Porém, após o Vovô abrir 2 a 0 no placar e seus atletas tentarem comemorar na frente da torcida adversária, jogadores do Fortaleza tentaram impedir e geraram mais discussões, logo cessadas pelo árbitro com a aplicação de mais um amarelo, dessa vez, para Lucas Sasha.

Aos 31 minutos de jogo, aconteceu a principal briga do duelo. Após Richardson ir ao chão com um suposto empurrão de Lucero, Emanuel Brítez e Matheus Felipe tomaram as dores dos companheiros e, além de trocarem empurrões, se seguraram pelas camisas.

Sem demora, Rodrigues Júnior controlou a roda de reclamações e expulsou os dois atletas de campo.

Antes mesmo de sair do gramado, Brítez empurrou e tentou dar uma cabeçada em Aylon, situação que deve ser revista nos próximos dias, podendo ser cabível de suspensão prolongada.