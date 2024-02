"Não serve para apitar nem jogo de botão", diz dirigente do Maracanã após pênalti polêmico

O jogo caminhava para um empate sem gols entre as equipes, quando, aos 40 minutos, o árbitro Raimundo Rodrigues viu penalidade ao zagueiro Guilherme Barbosa, camisa 13 do Maracanã, cabecear a bola em sua coxa.

A vitória do Floresta por 1 a 0 sobre o Maracanã no jogo do ida das quartas de final do Campeonato Cearense neste domingo, 25, gerou reclamações por parte do Azulão após marcação de pênalti polêmico .

O Maracanã usou suas redes sociais para protestar contra a marcação do pênalti. “Até quando…”, escreveu em seus stories com o lance onde mostra a bola batendo na coxa do zagueiro Guilherme Barbosa.

“Não serve para apitar nem jogo de botão”

Na súmula do jogo, o árbitro Raimundo Rodrigues registrou ofensas por parte do assistente de logística da equipe do Maracanã, Ciro Sena Junior. As primeiras ofensas foram registradas ainda no intervalo do primeiro tempo.

Segundo o juiz, Ciro Sena teria reclamado de atuações passadas do árbitro e afirmado que este teria ido para prejudicar a sua equipe. “Professor, me ajude. Você não tem critérios”, disse o assistente.

Já ao final da partida, no túnel que dá acesso ao vestiário, novamente Ciro Sena “veio acintosamente reclamar de maneira agressiva”, afirma em súmula.

Com um celular em mãos e mostrando o lance do pênalti, o assistente de logística teria dito que Raimundo Rodrigues havia prejudicado seu time. “Tá vendo, olha aqui… Fez m…. de novo, seu m….”, xingou Ciro Sena, enquanto mostrava o lance da penalidade.

“Não serve para apitar nem jogo de botão”, disse o assistente. O Maracanã agora tem missão de reverter o placar desfavorável no jogo de volta, no próximo domingo, 3, no estádio Almir Dutra, em Maracanaú, às 17 horas.