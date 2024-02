"Mancha a competição", diz técnico do Maracanã sobre pênalti marcado a favor do Floresta

Técnico do Maracanã, Júnior Cearense detonou a arbitragem de Rodrigues Júnior no duelo de ida das quartas de final do Campeonato Cearense contra o Floresta. O Alviceleste largou em desvantagem no confronto, perdendo por 1 a 0, com o árbitro assinalando um pênalti polêmico favorável ao Verdão da Vila Manoel Sátiro.

O lance aconteceu aos 39 minutos do 2° tempo. Após o cruzamento de Bruno Ré, Guilherme cabeceou a bola na coxa, mas o árbitro assinalou pênalti por toque de mão do camisa 13 do Maracanã. Em entrevista ao Trem Bala, no YouTube do O POVO, nesta segunda-feira, 26, Júnior Cearense disse que o lance “mancha a competição” e que é prejudicial para o quadro de arbitragem da Federação Cearense de Futebol (FCF).

“Falar da arbitragem cearense é complicado. Parei até de bater boca, porque já fui muito prejudicado em vários jogos. A bola bate na cabeça do meu atleta, podia até bater no braço depois, mas tira o “mão na bola” e ele aplicou com rapidez, a forma como ele apitou o lance, com uma convicção até estranha. Tenho plena convicção que o quadro todo, apenas quem viu o pênalti foi ele (Rodrigues Júnior). É um lance feio, que mancha a competição, o quadro, é ruim para o Paulo Silvio, que é o chefe de arbitragem. Maracanã perde a invencibilidade com um gol dessa forma”, iniciou.