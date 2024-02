Com gol de pênalti, Floresta vence Maracanã em jogo de ida das quartas de final do Estadual

O Maracanã agora tem missão de reverter o placar desfavorável no jogo de volta, no próximo domingo, 3, no estádio Almir Dutra, em Maracanaú, às 17 horas

O Floresta venceu o Maracanã por 1 a 0 no primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Cearense neste domingo, 25, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

Em jogo de muitos passes errados, os dois times tiveram dificuldade em achar boas oportunidades no decorrer da partida e, quando encontraram chances claras, desperdiçaram.

Foi somente aos 41 minutos do segundo tempo, em cobrança de pênalti, que o artilheiro do Verdão, Romarinho, abriu o placar e decretou a vitória. Com o gol, o camisa 11 do Lobo da Vila Manoel Sátiro está empatado com Erick Pulga na artilharia do campeonato, com quatro gols