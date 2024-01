Cearense 2024: Iguatu visa chegar às semifinais pelo terceiro ano seguido

Em 2022, o Azulão estreou com uma derrota para o Fortaleza, mas se recuperou e conseguiu chegar nas semifinais da competição, quando foi eliminado para o Ceará após ficar com um empate no jogo da ida e ser derrotado por 2 a 0 no jogo de volta

Vindo de dois anos consecutivos de ótimas campanhas no Campeonato Cearense, o Iguatu chega, em 2024, com o objetivo de repetir o feito para carimbar o calendário da temporada seguinte e até tentar surpreender os times com maiores rendas do Estado, assim como fez em 2022.

A equipe chega com o status de campeão da Copa Fares Lopes do ano passado e por pouco não chegou à fase de grupos da Copa do Nordeste deste ano, em que foi eliminado para o ABC nas penalidades, em um confronto dramático pela segunda etapa das eliminatórias da competição. Na primeira fase, o Iguatu superou o CSA-AL nos pênaltis.

Para o presidente do clube, Antônio Dias Filho, o Azulão das Lagoas tem totais condições de repetir o desempenho das edições passadas do Estadual e finalizar o certame com sucesso. A partir daí (semifinal), “o que viesse seria lucro”. A estreia da equipe de Washington Luiz está marcada para o próximo domingo, 21, quando receberá o Atlético-CE, às 17 horas, no estádio Morenão.