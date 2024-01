Iguatu bate CSA nos pênaltis em Maceió e garante vaga na segunda fase preliminar do Nordestão

Atuando fora de casa, no Rei Pelé, o Azulão bateu o CSA nos pênaltis por 4 a 3 após conseguir um empate heroico em 1 a 1 nos acréscimos do tempo normal

O Iguatu fez história na noite deste sábado, 6, e garantiu sua vaga na segunda fase preliminar da Copa do Nordeste 2024. Atuando fora de casa, no Rei Pelé, em Maceió (AL), o Azulão bateu o CSA nos pênaltis por 4 a 3 após conseguir um empate heroico em 1 a 1 nos acréscimos do tempo normal.

No duelo, os alagoanos abriram o placar com gol de Marquinhos e tinham o controle da partida. No entanto, com efetividade e raça, o time cearense, mesmo com um jogador a menos em campo, empatou com Willian Anicete, levando a disputa para a marca da cal.

Nos pênaltis, o Iguatu venceu os donos da casa por 4 a 3 e conquistou a classificação para a próxima fase preliminar do certame regional. Essa é a primeira vez que a equipe do Centro-Sul do Estado disputa o Nordestão.