Em jogo que não deve valer, Caucaia vence o Iguatu pela semifinal do Cearense

Mesmo com liminar do TJD-CE determinando a paralisação do campeonato, a partida foi realizada, tendo sido decidida por dois gols de Bravo

Mesmo com a liminar do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol Cearense (TJD-CE) determinando a paralisação imediata do Campeonato Cearense, a bola rolou para Caucaia e Iguatu, primeiro jogo das semifinais do Estadual 2022, na tarde deste domingo, 6. No campo, melhor para o Caucaia, que venceu por 2 a 0. Entretanto, conforme o presidente do TJDF-CE, Fred Bandeira, o resultado “não deve valer de nada", já que a decisão judicial já estaria em vigor antes da realização da partida.

A partida foi disputada no estádio Ronaldão, em Pacajus. Os gols do jogo foram marcados por Bravo já no final do segundo tempo. O atacante marcou aos 39 e 41 do segundo tempo.



Agora, os clubes aguardam a definição da questão na esfera judicial. Antes da decisão pela suspensão do Campeonato, o segundo jogo do duelo estava marcado para o próximo sábado, 12, às 16 horas, no estádio Morenão, em Iguatu.



O primeiro tempo do jogo foi marcado pela falta de oportunidades, mas, na segunda etapa, ambos os times passaram a criar mais. Entretanto, foi o Caucaia que esteve mais próximo do gol por todo o jogo. O placar foi aberto aos 39 do segundo tempo, quando Bravo, que havia entrado já no segundo tempo, antecipou cruzamento de Goiaba e mandou para o fundo do gol. Dois minutos depois, Bravo completou de cabeça cruzamento de Everton e ampliou o marcador.



Com o resultado, caso seja validado, o Caucaia poderá perder por até um gol de diferença no segundo jogo que estará na final do Estadual. Caso o Iguatu consiga vencer também por dois gols de diferença, a decisão irá para os pênaltis, conforme prevê o regulamento do Campeonato.



