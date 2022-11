Ceará se despede da Série A do Brasileirão com goleada sobre Juventude

Sem público e com ambos os times já rebaixados, a partida realizada na Arena Castelão foi equilibrada no primeiro tempo, mas na etapa complementar o Vozão deslanchou

O Ceará deu adeus à Série A do Campeonato Brasileiro com goleada. Diante do lanterna Juventude, o Vozão construiu um placar de 4 a 1 e encerrou sua participação na 17º colocação na tabela, com 37 pontos. Do lado alvinegro, os gols foram marcados por Cléber, Vitor Mendes (contra), Fernando Sobral e Erick. Guilherme Parede diminuiu para os gaúchos.

Sem público e com ambos os times já rebaixados, a partida realizada na Arena Castelão foi equilibrada no primeiro tempo. Os poucos lances criados aconteceram com time mandante, principalmente com o atacante Cléber, que marcou seu quarto gol no campeonato em 21 partidas disputadas.

Aos 22 minutos do primeiro tempo, o centroavante aproveitou um rebote mal feito pelo zagueiro Thalisson e balançou as redes adversárias sem muitas dificuldades. O jogo seguiu sem tantas emoções até que nos acréscimos o Ceará imprimiu forte marcação na saída e roubou a bola do Juventude no meio de campo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em jogada rápida pela direita, Fernando Sobral invadiu a área e chutou forte, para bela defesa do goleiro Pegorari. A bola foi rebatida para o meio da área, porém, onde Cléber realizou dividida com Vitor Mendes. Na confusão, o zagueiro do time gaúcho acabou empurrando a bola contra o próprio patrimônio. Com a vantagem de 2 a 0 para o Ceará, os times saíram para o intervalo.

Na volta do vestiário, o Juventude esboçou uma reação e, aos 7 minutos, conseguiu diminuir a diferença. Aproveitando vacilo do lateral Marcos Victor, Moraes avançou pela linha de fundo para cruzar da esquerda para o atacante Guilherme Parede superar a zaga alvinegra e reduzir o prejuízo para os visitantes.

O Juventude ainda chegou a assustar pelo menos mais duas vezes, com direito a bola na trave e uma bela defesa de Richard. Mas o Vozão que foi mais eficiente aos 24 minutos, com Fernando Sobral marcou um golaço. Na entrada da área, ele cobrou falta em cima da barreira adversária. No rebote, o volante não errou e mandou a bola no ângulo, sem qualquer chance de defesa.

Com o 3 a 1 contra, o Juve ainda mostrou o porquê de estar quase todo o Campeonato Brasileiro na lanterna. Cometendo muitos erros na saída de bola e na marcação, os visitantes pouco saiam do campo de defesa. Em uma nova falha aos 43 minutos, Erick invadiu a área e finalizou para o gol, mas Ramires colocou a mão na bola: pênalti para o Vozão. O próprio Erick foi para cobrança, chutando no canto esquerdo do goleiro adversário, dando números finais à partida.



O Vozão concluiu sua campanha na elite do futebol brasileiro em 17º lugar, à frente apenas de Atlético-GO, Avaí e Juventude. Em 38º rodadas, fez apenas 37 pontos, vencendo 7 partidas, empatando 16 e perdendo 15. Conseguiu marcar 32 gols e sofrer 41, encerrando o torneio com 32% de aproveitamento.

Tags