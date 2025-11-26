Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogo entre Ceará e Cruzeiro no Brasileirão sofre alteração de horário; confira

Restando três rodadas para o fim desta Série A, a partida é vista como decisiva para o Alvinegro de Porangabuçu
A Diretoria de Competições da CBF informou na última quarta-feira, 19, a alteração do horário do jogo entre Ceará e Cruzeiro, que será realizado neste sábado, 29, na Arena Castelão.

Antes previsto para as 20h30min, o duelo agora será disputado às 21 horas devido ajustes na grande de programação da emissora que transmitirá o duelo. A data e o local do confronto foram mantidos.

Restando três rodadas para o fim desta Série A, a partida é vista como decisiva para o Alvinegro de Porangabuçu. Atualmente, os comandados de Léo Condé ocupam a 14ª colocação com 42 pontos e buscam, já no embate contra a Raposa, garantir matematicamente sua permanência na elite do futebol nacional.

Confira o ajuste

Ceará x Cruzeiro

  • De: 20h30min
  • Para: 21 horas
  • Data: 29/11, sábado (mantida)
  • Local: Arena Castelão, Fortaleza-ce (mantido)
  • Motivo: Ajustes na grade de programação da emissora detentora

