Jogo entre Ceará e Cruzeiro no Brasileirão sofre alteração de horário; confira

Jogo entre Ceará e Cruzeiro no Brasileirão sofre alteração de horário; confiraRestando três rodadas para o fim desta Série A, a partida é vista como decisiva para o Alvinegro de Porangabuçu
A Diretoria de Competições da CBF informou na última quarta-feira, 19, a alteração do horário do jogo entre Ceará e Cruzeiro, que será realizado neste sábado, 29, na Arena Castelão.
Antes previsto para as 20h30min, o duelo agora será disputado às 21 horas devido ajustes na grande de programação da emissora que transmitirá o duelo. A data e o local do confronto foram mantidos.
Restando três rodadas para o fim desta Série A, a partida é vista como decisiva para o Alvinegro de Porangabuçu. Atualmente, os comandados de Léo Condé ocupam a 14ª colocação com 42 pontos e buscam, já no embate contra a Raposa, garantir matematicamente sua permanência na elite do futebol nacional.
Confira o ajuste
Ceará x Cruzeiro
- De: 20h30min
- Para: 21 horas
- Data: 29/11, sábado (mantida)
- Local: Arena Castelão, Fortaleza-ce (mantido)
- Motivo: Ajustes na grade de programação da emissora detentora