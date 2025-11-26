Jogo entre Ceará e Cruzeiro no Brasileirão sofre alteração de horário; confira

Restando três rodadas para o fim desta Série A, a partida é vista como decisiva para o Alvinegro de Porangabuçu

A Diretoria de Competições da CBF informou na última quarta-feira, 19, a alteração do horário do jogo entre Ceará e Cruzeiro, que será realizado neste sábado, 29, na Arena Castelão.

Antes previsto para as 20h30min, o duelo agora será disputado às 21 horas devido ajustes na grande de programação da emissora que transmitirá o duelo. A data e o local do confronto foram mantidos.