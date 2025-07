Tabela do Brasileirão 2025: classificação atualizada da Série A pós-Mundial

Com o fim da participação brasileira no Mundial, o Brasileirão retorna neste fim de semana com a 13ª rodada e 3 clássicos; veja tabela de classificação

Com o fim da participação das equipes brasileiras no Mundial de Clubes , o Brasileirão retorna neste fim de semana com os jogos da 13ª rodada.

As partidas, no entanto, não contarão com os confrontos de Fluminense, que enfrentaria o Mirassol, e Palmeiras, que jogaria contra o Santos, já que suas eliminações no Mundial ocorreram apenas nas quartas de final. Flamengo e Botafogo, eliminados nas oitavas, voltam normalmente à disputa do Campeonato Brasileiro.

As demais equipes atuarão normalmente, com a rodada contando com três clássicos regionais. Confira todos os confrontos marcados para sábado, 12, domingo, 13, e segunda-feira, 14.

Tabela do Brasileirão 2025: veja os jogos desta rodada da Série A



Com direito ao "Clássico da Amizade", entre Botafogo e Vasco da Gama, e ao "Clássico-Rei", entre Fortaleza e Ceará, a 13ª rodada começa com o Flamengo dividindo a liderança com o Cruzeiro. Veja quando e onde acontecem os jogos: