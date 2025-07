Lateral do PSG ameniza goleada sobre o Real e foca no título do Mundial

Nuno Mendes afirma que resultado expressivo diante dos Merengues será valorizado somente com a conquista do título nos Estados Unidos

O PSG deu uma aula de futebol e goleou o Real Madrid por 4 a 0 na semifinal do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. O placar mostrou a força dos atuais campeões da Europa diante do maior ganhador do continente. No entanto, o lateral-esquerdo Nuno Mendes relativizou o resultado.

Nuno afirmou que, para o placar ter valor real, o PSG precisa confirmar a conquista do Mundial. A final será contra o Chelsea, no próximo domingo (13).